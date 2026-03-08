مصر: تضامن كامل مع الدول العربية ورفض أي اعتداءات تتعرض لها

القاهرة (الاتحاد)



أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، دعم بلاده لسيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، معرباً عن التضامن الكامل مع الدول العربية الشقيقة والرفض القاطع لأي اعتداءات تتعرض لها.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، في بيان صحفي، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الرئيس السيسي ونظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس تناولا خلاله مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية احتواء التصعيد الراهن الذي تشهده المنطقة، مؤكداً موقف مصر الثابت الداعي إلى تسوية الأزمات عبر الوسائل السلمية وتجنيب شعوب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار حفاظا على مقدراتها ومستقبلها.

وحذر من التداعيات الاقتصادية السلبية لاستمرار التصعيد على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى الاتصالات المكثفة التي تجريها مصر مع مختلف الأطراف لاحتواء التوتر والتصعيد. وذكر البيان أن الرئيس القبرصي ثمن من جانبه التحركات المصرية الرامية إلى احتواء التصعيد، مؤكداً حرص بلاده على مواصلة التشاور الوثيق مع مصر وتبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية وسبل خفض التوتر.