الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

الأردن: تعاملنا مع 119 صاروخاً ومسيرة إيرانية خلال أسبوع

8 مارس 2026 04:36

عمّان (الاتحاد)

قال مدير الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية، العميد الركن مصطفى الحياري، إن الدفاعات الجوية الأردنية تعاملت مع 119 صاروخاً وطائرة مسيّرة خلال أسبوع، كانت تستهدف منشآت حيوية داخل الأردن.
وأوضح الحياري، في إيجاز صحفي، أن «سلاح الجو الملكي الأردني تمكن من اعتراض وإسقاط 108 صواريخ وطائرات مسيّرة، فيما لم تتمكن الدفاعات الجوية من اعتراض 11 صاروخاً ومسيّرة».
وأضاف أن الصواريخ والطائرات المسيّرة كانت تستهدف مواقع ومنشآت حيوية داخل الأراضي الأردنية، مؤكداً أنها «لم تكن صواريخ عبور كما يُشاع»، مشيراً إلى أن اعتراضها أدى إلى سقوط شظايا داخل مناطق مختلفة من المملكة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا». 
وقال الحياري: إن «إيران شنت اعتداءات طالت دولاً في المنطقة بينها الأردن، رغم إبلاغ المملكة جميع الأطراف بأنها لن تكون ساحة حرب ولن تُستخدم أراضيها منطلقاً لأي هجوم». وتابع: «الأردن فعّل اتفاقيات التعاون العسكري والدفاعي مع عدد من الجيوش الشقيقة والصديقة لتوفير غطاء جوي يعزز حماية سماء المملكة، بالتوازي مع التنسيق مع هيئة الطيران المدني الأردنية لتنظيم حركة الطيران، وضمان سلامة الأجواء».

الولايات المتحدة
إيران
الأردن
الصواريخ الباليستية
أميركا
الطائرات المسيرة
