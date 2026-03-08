قصف صاروخي يستهدف السفارة الأميركية في بغداد

هدى جاسم (بغداد)



قالت مصادر أمنية، إن صواريخ من طراز «كاتيوشا» استهدفت السفارة الأميركية في بغداد، مشيراً إلى أن السفارة فعلت منظومة الصد الدفاعية «سيرام».

وأعلن العراق، أمس، تمديداً جديداً لإغلاق مجاله الجوي أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة 72 ساعة تنتهي عند الساعة الـ 12 ظهراً بالتوقيت المحلي من يوم الثلاثاء.

وذكرت إدارة الطيران المدني العراقي، في بيان، أن «هذا القرار يأتي إجراء احترازياً مؤقتاً استناداً إلى التقييم المستمر للوضع الأمني وتطورات الأوضاع الإقليمية على أن يعاد تقييمه وفقاً للمستجدات».

في غضون ذلك، أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، أمس، أن طائرة مسيرة مجهولة سقطت بعد التصدي لها قرب مطار أربيل بإقليم كردستان.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أنه في «تمام الساعة 45:19 من مساء السبت، تم التصدي لطائرة مسيرة مجهولة قرب مطار أربيل، حيث سقطت في منطقة كزنة فوق مخزن للمواد البلاستيكية، مما أدى إلى اندلاع حريق فيه».