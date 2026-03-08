الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

«البترول الكويتية» تعلن خفضاً احترازياً لإنتاج النفط وتكريره

«البترول الكويتية» تعلن خفضاً احترازياً لإنتاج النفط وتكريره
8 مارس 2026 04:36

الكويت (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية تنفيذ خفض احترازي في إنتاج النفط الخام وعمليات التكرير، وذلك في ضوء الاعتداءات المتكررة والآثمة من قبل إيران ضد دولة الكويت، وما رافقها من تهديدات إيرانية تستهدف المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز.
 ويأتي هذا التحرك الحاسم كجزء من استراتيجية المؤسسة المعتمدة لإدارة المخاطر، وضمان استمرارية الأعمال في ظل التوترات الراهنة.
 وأكدت المؤسسة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أمس، أن هذا التعديل يمثل إجراءً احترازياً بحتاً، سيخضع للمراجعة المستمرة مع تطور الأوضاع.
وطمأنت المؤسسة الرأي العام بأن جميع احتياجات السوق المحلي تظل مؤمنة بالكامل وفقاً للخطط الموضوعة، مشددة في الوقت ذاته على جاهزيتها التامة لاستعادة مستويات الإنتاج الطبيعية متى ما سمحت الظروف بذلك.
وجددت مؤسسة البترول الكويتية التزامها الراسخ بوضع سلامة جميع العاملين على رأس أولوياتها، وحرصها الدائم على حماية ثروات الكويت الوطنية، فضلاً عن دورها في تعزيز الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، مبينةً أنها ستقوم بالتصريح بشفافية عن أي تحديثات مستقبلية حسب ما تقتضيه الحاجة.

