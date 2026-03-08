الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

وزير الخارجية العُماني: المرحلة الحالية تستدعي تحركاً دولياً واسعاً لإيقاف الحرب

بدر البوسعيدي خلال لقائه عدداً من السفراء (من المصدر)
8 مارس 2026 04:36

مسقط (الاتحاد)

شدد وزير الخارجة العُماني بدر البوسعيدي، أمس، على أن المرحلة الحالية تستدعي تحركاً إقليمياً ودولياً واسعاً في اتجاه إيقاف الحرب بالمنطقة، باعتبارها مصلحة وطنية وقومية عليا للجميع.
وقالت وزارة الخارجية العُمانية في بيان: «إن ذلك جاء خلال اجتماع البوسعيدي في لقاءين منفصلين مع كل من: مجموعة سفراء الدول الأوروبية غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والبرازيل وتركيا، ومع سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق والأردن ومصر المعتمدين لدى سلطنة عُمان؛ لبحث الأوضاع والتطورات المتصلة بالحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران وتداعياتها على المنطقة والعالم أجمع».
وأضافت الوزارة أن الوزير البوسعيدي جدد ضرورة إيلاء الأولوية القصوى ومواصلة الضغوط السياسية والدبلوماسية وتكثيفها لمصلحة إيقاف الحرب، واحتواء تداعياتها، ومواجهة تحدياتها على الأمن والاستقرار وسلامة الشعوب.

أخبار ذات صلة
"بابكو إنرجيز" البحرينية تعلن حالة القوة القاهرة على عملياتها
السعودية تجدد إدانتها للاعتداءات الإيرانية ضد دول مجلس التعاون ودول عربية وإسلامية
الولايات المتحدة
الاتحاد الأوروبي
إيران
الخليج
سلطنة عمان
آخر الأخبار
رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي
علوم الدار
رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي
اليوم 00:32
"بابكو إنرجيز" البحرينية تعلن حالة القوة القاهرة على عملياتها
اقتصاد
"بابكو إنرجيز" البحرينية تعلن حالة القوة القاهرة على عملياتها
اليوم 11:23
أسعار الذهب
اقتصاد
الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار
اليوم 11:07
"خليفة التربوية" بدء مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
علوم الدار
"خليفة التربوية" بدء مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
اليوم 11:02
أسعار النفط(موضوعية)
اقتصاد
النفط يرتفع بأكثر من 25٪ ويتجه لتحقيق قفزة يومية قياسية
اليوم 10:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©