وزير الخارجية العُماني: المرحلة الحالية تستدعي تحركاً دولياً واسعاً لإيقاف الحرب

مسقط (الاتحاد)



شدد وزير الخارجة العُماني بدر البوسعيدي، أمس، على أن المرحلة الحالية تستدعي تحركاً إقليمياً ودولياً واسعاً في اتجاه إيقاف الحرب بالمنطقة، باعتبارها مصلحة وطنية وقومية عليا للجميع.

وقالت وزارة الخارجية العُمانية في بيان: «إن ذلك جاء خلال اجتماع البوسعيدي في لقاءين منفصلين مع كل من: مجموعة سفراء الدول الأوروبية غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والبرازيل وتركيا، ومع سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق والأردن ومصر المعتمدين لدى سلطنة عُمان؛ لبحث الأوضاع والتطورات المتصلة بالحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران وتداعياتها على المنطقة والعالم أجمع».

وأضافت الوزارة أن الوزير البوسعيدي جدد ضرورة إيلاء الأولوية القصوى ومواصلة الضغوط السياسية والدبلوماسية وتكثيفها لمصلحة إيقاف الحرب، واحتواء تداعياتها، ومواجهة تحدياتها على الأمن والاستقرار وسلامة الشعوب.