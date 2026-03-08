اعتداءات إيرانية سافرة تستهدف مواقع مدنية وبنى تحتية في دول المنطقة

عواصم (الاتحاد، وكالات)



تواصلت الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول المنطقة لليوم الثامن على التوالي، بواسطة صواريخ بالستية وطائرات مسيَّرة استهدفت مواقع مدنية وبنى تحتية، ما أسفر عن أضرار مادية.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، أمس، اعتراضها وتدميرها صاروخين باليستيين كانا متجهين نحو قاعدة الأمير سلطان الجوية.

وقال اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي للوزارة، إنه جرى اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أُطلقا باتجاه القاعدة المذكورة، الواقعة جنوب شرق مدينة الخرج.

وفي السياق، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، أمس، حدوث حريق وتلفيات مادية بمنزل ومبانٍ محيطة بالعاصمة المنامة جراء اعتداء إيراني.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن الدفاع المدني البحريني يباشر إجراءاته للسيطرة على الحريق.

وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أعلنت في وقت سابق، أمس، أن منظومات الدفاع الجوي مستمرة في مواجهة موجات تتابعية من الاعتداءات الإيرانية الآثمة، حيث تم اعتراض وتدمير 86 صاروخاً، و148 طائرة مسيَّرة استهدفت البحرين منذ بدء الاعتداء الغاشم.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع القطرية، أمس، تصدي قوات الدفاع الجوي الأميري القطري لاعتداء صاروخي استهدف دولة قطر.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن مستوى التهديد الأمني «مرتفع»، داعية الجميع إلى الالتزام بالبقاء في المنازل وعدم الخروج والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة، حفاظاً على السلامة العامة.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الدفاع، أمس، رصد 14 صاروخاً باليستياً خلال 48 ساعة الماضية، تم اعتراض وتدمير 12 منها، فيما لم يتم التعامل مع اثنين كانا خارج منطقة التهديد.

وقالت إنها رصدت 23 مسيَّرة تم اعتراضها جميعاً، مؤكدة وقوع أضرار بسيطة دون خسائر بشرية.

وأضاف متحدث الوزارة العقيد الركن سعود العطوان، خلال إيجاز صحفي، إن «القوات المسلحة رصدت خلال الـ48 ساعة الماضية 14 صاروخاً بالستياً، وتم تدمير 12 منها، فيما لم يتم التعامل مع اثنين كانا خارج منطقة التهديد».

وأضاف: «إن القوات تعاملت بنجاح مع 23 مسيَّرة، ونتج عن ذلك أضرار مادية بسيطة دون تسجيل أي إصابات بشرية».

وفي الإيجاز الذي بثه تلفزيون الكويت، قال متحدث الداخلية الكويتية العميد ناصر بوصليب: «إن فرق التخلص من المتفجرات تعاملت منذ منتصف ليلة الجمعة مع 64 بلاغاً ميدانياً تتعلق بسقوط شظايا وأجسام غريبة».

وأوضح أن العدد الإجمالي لهذه البلاغات وصل إلى 229 بلاغاً منذ بداية الاعتداءات الإيرانية في 28 فبراير الماضي، مؤكداً أنه جرى التعامل معها بسرعة وكفاءة، ولفت إلى أن الإدارة العامة للدفاع المدني شغلت صفارات الإنذار 67 مرة منذ ذلك التاريخ.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للنشر عبر منصات التواصل وعدم تداول أو نشر أي محتوى يتعلق بالعمليات العسكرية أو الصواريخ أو المقاطع والصور التي قد تثير الفتنة.