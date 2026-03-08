فيضانات مفاجئة في بالي الإندونيسية تخلف ضحايا ومفقودين

ذكرت السلطات الإندونيسية اليوم الأحد أن فيضانات مفاجئة ضربت جزيرة بالي السياحية الإندونيسية، مما أسفر عن مقتل شخصين وفقدان شخصين آخرين. وبدأت الفيضانات في وقت متأخر من الجمعة في منطقة بوليلينج، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، طبقا للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.

وجرفت تيارات قوية ثمانية من الأشخاص ،وتم العثور على جثتي اثنين منهم لاحقا أمس السبت، بينما لا يزال اثنان آخران في عداد المفقودين، حسب الوكالة. وتستمر عمليات البحث والإنقاذ للعثور على الشخصين المفقودين.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في البلاد من أن بالي يمكن أن تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالبرق والرياح القوية خلال اليومين المقبلين. وأضافت أن هذه الظروف يمكن أن تزيد من خطر الفيضانات والانهيارات الأرضية، لاسيما في المناطق الجبلية وأحواض الأنهار.