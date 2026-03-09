الجيش الباكستاني يعلن مقتل 13 مسلحاً في «خيبر بختونخوا»

إسلام آباد (وكالات)



أعلنت باكستان، أمس، مقتل 13 مسلحاً في عمليات نفذها الجيش بإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد.

وأوضح بيان صادر عن دائرة العلاقات العامة للقوات المسلحة، أنه «تم قتل 5 مسلحين في منطقة باجور، و3 في منطقتي بانو وديرة إسماعيل خان، و5 في منطقتي خيبر وجنوب وزيرستان».

وأضاف البيان أن قوات الجيش ضبطت خلال العمليات كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. وتشهد باكستان هجمات مسلحة متكررة، لا سيما في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان المحاذيين للحدود مع أفغانستان.

وفي سياق آخر، قال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، أمس: إن 583 من عناصر حركة طالبان الأفغانية قتلوا وأصيب أكثر من 795 آخرين، خلال العملية العسكرية الجارية.

وكان قد تم إطلاق عملية عسكرية الأسبوع الماضي، في أعقاب تجدد الاشتباكات على طول الحدود بين باكستان وأفغانستان، بعد أن أطلقت قوات طالبان الأفغانية النار على العديد من المواقع، مما دفع إلى رد عسكري سريع من قبل باكستان.