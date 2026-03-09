الصين: أي ترتيبات أو آليات جديدة بشأن غزة يجب أن تعزز حل الدولتين

بكين (وكالات)



أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أمس، أن حل الدولتين هو الحل المعقول الوحيد المعترف به للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن أي ترتيبات أخرى أو آليات جديدة يجب أن تعزز هذا الحل بدلاً من أن تقوضه.

جاء ذلك في تصريح أدلى به وانغ خلال مؤتمر صحفي سنوي عقده على هامش أعمال الدورتين السنويتين الصينيتين رداً على سؤال حول دور مجلس السلام الذي طرحته الولايات المتحدة لحل مسألة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب.

ونقل تلفزيون الصين المركزي عن وانغ قوله: إن «الوضع في غزة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالخط الأدنى للضمير الأخلاقي الدولي وتعزيز إيقاف إطلاق النار في القطاع والدفع نحو إعادة الإعمار، وإيجاد حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية والذي يتطلب جهوداً دؤوبة من قبل المجتمع الدولي».

وأشار إلى أن «الأسرة الدولية لن تقبل تهميش القضية الفلسطينية مرة أخرى والأمم المتحدة تتحمل مسؤولية تأدية دور قيادي في تسوية القضية». وأكد أن «فلسطين مثل الأمم الأخرى في العالم تتمتع بحقها المشروع في تحقيق السلام والتنمية بعيدة عن نيران الحرب لافتا إلى أن الاضطراب والحرب ليسا قدراً محتوماً للشعب الفلسطيني».