مستوطنون متطرفون يقتلون 4 فلسطينيين في الضفة الغربية

رام الله (الاتحاد)



قتل مستوطنون إسرائيليون متطرفون، أمس، 4 فلسطينيين في الضفة الغربية، في هجمات على قريتين، وسط تصاعد هجمات المستوطنين منذ أول أيام الحرب على إيران.

ففي قرية «أبو فلاح» قرب رام الله قتل المستوطنون ثلاثة شبان في هجوم على القرية بدأ عند الثانية فجر أمس.

وقال محافظ أريحا حسين حمايل، وهو من سكان القرية: إن المستوطنين الذين أقاموا عدداً من البؤر الاستيطانية في المنطقة، شنوا مؤخراً سلسلة اعتداءات على ممتلكات الفلسطينيين في محيط القرية لمنعهم من الوصول إلى أراضيهم تمهيداً للاستيلاء عليها.

وأضاف أن هذه الهجمات توجت بهجوم واسع فجر الأحد، تصدى له السكان العزل بالحجارة، وأسفر عن قتل ثلاثة منهم. ووصلت قوة من الجيش وهاجمت الفلسطينيين الذين خرجوا للتصدي للمستوطنين ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح، نقلوا إثرها إلى المستشفى. وقتل مستوطنون مسلحون أيضاً، شاباً في هجوم مسلح على قرية «سوسيا» في مناطق «مسافر يطا» جنوب الخليل. وأظهر شريط مصور مستوطنين، يرتدي أحدهم بزة الجيش الإسرائيلي، بعد أن قتلوا الشاب وأصابوا شقيقه بجروح في إطلاق نار.

وقتل المستوطنون يوم الأحد الماضي، شقيقين في هجوم مماثل على بلدة «قريوت» جنوب نابلس.

ودعا نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، أمس، المجتمع الدولي إلى توفير حماية للشعب الفلسطيني، ووقف إرهاب المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية المحتلة.