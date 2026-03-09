الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
توغل جديد للجيش الإسرائيلي في جنوب سوريا

9 مارس 2026 04:42

دمشق (الاتحاد، وكالات)

أفادت وسائل إعلام سورية، أمس، بأن قوات إسرائيلية اعتقلت 4 أطفال في قرية «العشة» بريف القنيطرة. 
وذكرت قناة «الإخبارية السورية» الرسمية، أن عملية اعتقال الأطفال جرت أثناء رعيهم للمواشي في أراضي القرية. 
وأقدمت قوات إسرائيلية في 4 فبراير الماضي، على اعتقال طالب مدرسة وشابين من رعاة المواشي في ريف القنيطرة الجنوبي واقتادتهم إلى جهة مجهولة قبل أن تفرج عنهم بعد ساعات. 
وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن قوة تابعة للجيش الإسرائيلي اعتقلت طالباً بمرحلة التعليم الأساسي خلال عودته من المدرسة على الطريق الواصل بين قرية «الأصبح» وبلدة «كودنة»، فيما أقدمت قوة أخرى على اعتقال شابين أثناء رعيهما المواشي قرب تل الأحمر الغربي بريف القنيطرة. وتوغلت قوات إسرائيلية في بلدة «كودنة» بريف القنيطرة، في 4 مارس الجاري، وذلك في إطار الاعتداءات المتكررة التي تنفذها في أراضي الجنوب.

