الأخبار العالمية
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

المتحدث الإعلامي باسم «الأونروا» لـ «الاتحاد»: تحديات هائلة تواجه العملية التعليمية في غزة

مدرسة مدمرة تابعة لوكالة «الأونروا» في مدينة غزة (أرشيفية)
9 مارس 2026 04:43

شعبان بلال (غزة)

كشف عدنان أبو حسنة، المتحدث الإعلامي باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، عن أن الوكالة تمكنت من استعادة العملية التعليمية لنحو 300 ألف طالب في مدارسها بغزة، بينهم 65 ألف طالب يتلقون التعليم الوجاهي، إلى جانب برامج التعليم عن بُعد في مختلف مناطق القطاع.
وأوضح أبو حسنة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن مئات الآلاف من الطلبة ما زالوا محرومين من تعليم حقيقي، ويحتاجون إلى إمكانيات كبيرة تشمل إنشاء مساحات تعليمية إضافية وترميم المدارس، لافتاً إلى أن نحو 90% من مدارس قطاع غزة تعرضت لتدمير كلي أو جزئي جسيم، مشيراً إلى أن العملية التعليمية تواجه تحديات هائلة في ظل غياب المقاعد الدراسية.
وأكد أن مئات الآلاف من الأطفال يصلون إلى المدارس وهم يعانون الجوع، من دون وجبات غذائية أو ملابس أو مستلزمات أساسية، مما يجعل الوضع التعليمي والإنساني في القطاع مركباً وخطيراً للغاية.

تدهور غير مسبوق
وتعاني العملية التعليمية في غزة تدهوراً غير مسبوق نتيجة الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية للمدارس، والنقص الحاد في المستلزمات التعليمية الأساسية، إذ تشير تقديرات رسمية إلى أن غالبية مدارس القطاع مدمرة، مما حد بشكل كبير من القدرة على استيعاب الطلبة وإعادة العملية التعليمية إلى مسارها الطبيعي.

 

