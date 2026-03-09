لبنان.. نصف مليون نازح خلال أسبوع من الحرب

بيروت (الاتحاد، وكالات)



نزح أكثر من نصف مليون شخص منذ تجدد الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» يوم الاثنين الماضي، بحسب ما أفادت الحكومة اللبنانية أمس، استناداً إلى بيانات من سجّلوا أسماءهم رسمياً لديها.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد خلال إحاطة صحافية: إن العدد الإجمالي للنازحين المسجلين وصل إلى 517 ألف شخص، مشيرة إلى أن من بينهم أكثر من 117 ألف شخص يقيمون في مراكز إيواء تشرف عليها الحكومة.

بدوره، أعلن وزير الصحة اللبناني، ركان نصر الدين، أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 394 شخصاً وأكثر من ألف جريح.

وقال نصرالدين في مؤتمر صحفي: إن عدد القتلى بلغ 394 شخصاً إلى الآن من بينهم 83 طفلاً و42 سيدة، إضافة إلى إصابة 1130 آخرين بجروح. وأدان استهداف إسرائيل للمنشآت الطبية وطواقم الإسعاف، مشيراً إلى مقتل 9 مسعفين منذ بدء الحرب الإثنين الماضي وخروج مستشفيات عدة عن الخدمة جراء الوضع الراهن. وقتل أمس، 4 أشخاص على الأقل وأصيب 10 في غارة إسرائيلية على فندق بمنطقة الروشة على واجهة بيروت البحرية، فيما قالت إسرائيل إنها استهدفت قياديين في الحرس الثوري الإيراني. وكانت هذه الغارة الأولى التي تستهدف قلب بيروت منذ توسيع الضربات.

وبقيت منطقة الروشة المعروفة بصخرتها الشهيرة وطابعها السياحي، بمنأى عن الضربات الإسرائيلية خلال الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» التي امتدت لأكثر من عام بين سنتي 2023 و2024.

وقالت وزارة الصحة: إن «4 أشخاص قتلوا وأصيب 10 آخرون بجروح جراء غارة إسرائيلية على غرفة فندق في منطقة الروشة في بيروت».

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي: إنه «هاجم قادة مركزيين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني كانوا يعملون في بيروت».

وشهد الوضع الأمني في لبنان منذ فجر الاثنين الماضي تصعيدا خطيرا إثر إطلاق «حزب الله» صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال إسرائيل، ما أدى إلى توسع الغارات الجوية العنيفة للطيران الإسرائيلي في عدد كبير من المناطق اللبنانية.

وغادر أكثر من 100 إيراني، بينهم دبلوماسيون، لبنان بطائرة روسية في الساعات الأولى من صباح أمس، حسبما أفاد مسؤول لبناني لوكالة «فرانس برس».



إجلاء إيرانيين

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه: «أُجلي 117 إيرانياً، بينهم دبلوماسيون وعاملون في السفارة، على متن طائرة روسية غادرت بيروت في ساعات ليل السبت إلى الأحد».

وأضاف المصدر: أن «الطائرة الروسية حملت كذلك رفات دبلوماسي إيراني وزوجته وأبنائهما الثلاثة، قتلوا خلال الحرب». وأوضح المصدر أن السفارة الإيرانية أعلمت السلطات اللبنانية بعملية الإجلاء في وقت سابق. وأوضح المصدر أن الطائرة توجهت إلى تركيا، دون أن يحدد الوجهة النهائية لركابها الإيرانيين.