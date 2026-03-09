الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي يدين الاعتداءات الإيرانية المتواصلة على المنطقة

الاتحاد الأوروبي يدين الاعتداءات الإيرانية المتواصلة على المنطقة
9 مارس 2026 04:42

بروكسل (الاتحاد)

أعربت الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أمس، عن إدانتها واستنكارها للاعتداءات الإيرانية المتواصلة على سيادة وسلامة دول عربية، مؤكدةً التضامن الكامل مع الدول العربية المستهدفة.
وقالت جامعة الدول العربية، في بيان، إن ذلك جاء في اتصال هاتفي أجرته كالاس مع أمين عام الجامعة أحمد أبوالغيط، وطالبت خلاله بنقل رسالة إلى الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي انعقد عبر تقنية الاتصال المرئي لمناقشة الاعتداءات الإيرانية على أراضي عدد من الدول العربية. وأضاف البيان: أن «رسالة المسؤولة الأوروبية تضمنت إعراباً عن الإدانة الشديدة ومن دون مواربة للاعتداءات الإيرانية، وكذلك التضامن الكامل مع الدول التي تعرضت لهذه الاعتداءات غير المبررة».
وأوضح أن «رسالة كالاس أشارت إلى مساعٍ يبذلها الاتحاد للضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل لممارسة ضبط النفس، وكذلك الدعوة لاتباع الحلول الدبلوماسية».

أخبار ذات صلة
رئيس برلمان تنزانيا يؤكد تضامن بلاده مع الإمارات بمواجهة الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
ترامب: الحرب في إيران «قصيرة الأمد»
