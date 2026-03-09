الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أميركا وفرنسا تنصحان رعاياهما بمغادرة العراق في أقرب وقت ممكن

مقر السفارة الأميركية داخل المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد (أ ف ب)
9 مارس 2026 04:43

هدى جاسم (بغداد)

دعت السفارة الأميركية في العراق رعاياها، أمس، إلى المغادرة في أقرب وقت ممكن عندما يكون ذلك آمناً.
وقالت السفارة، في بيان صحفي: «لا تزال إيران والميليشيات الإرهابية المتحالفة معها تشكل تهديداً كبيراً للسلامة العامة، وقد صدرت دعوات لشن هجمات ضد الرعايا الأميركيين والمصالح الأميركية في العراق».
وأشارت إلى أنه «تم استهداف فنادق يرتادها الأجانب ومنشآت أخرى في إقليم كردستان العراق، وتم أيضاً استهداف مواقع بنية تحتية حيوية في أنحاء العراق»، موضحةً أن التجمع في أماكن مرتبطة بالولايات المتحدة أو مع مجموعات من الرعايا الأميركيين الآخرين قد يعرضكم للخطر.
بدورها، نصحت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا رعاياها في العراق بمغادرة البلاد نظراً لتدهور الوضع الأمني الإقليمي، في آخر توجيهات تصدر في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.
وأوردت الوزارة على موقعها: «ننصح الرعايا الفرنسيين في العراق بمغادرة البلاد»، مؤكدة ضرورة أن يُبلغوا البعثة الدبلوماسية الفرنسية في العراق قبل مغادرتهم. وجدّدت نصيحتها بشدّة للفرنسيين بعدم السفر إلى العراق.

