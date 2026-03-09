إسبانيا تعلن إجلاء موظفي سفارتها في طهران

مدريد (وكالات)



أكملت إسبانيا عملية إجلاء سفيرها وبقية موظفي بعثتها الدبلوماسية في العاصمة الإيرانية طهران، بحسب ما أعلن وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس.

وقال ألباريس على منصة «إكس»: «لقد أكملنا بنجاح عملية إخلاء السفارة الإسبانية في إيران».

وأضاف: «عَبَر السفير والموظفون الأساسيون الذين بقوا في طهران الحدود إلى أذربيجان وهم بأمان».

وأشار ألباريس: إلى أن «سفاراتنا الأخرى في المنطقة ووحدة إدارة الأزمات التابعة لوزارة الخارجية تعمل بكامل طاقتها على مدار 24 ساعة في اليوم بفضل خطوط الهاتف المخصصة للطوارئ».

ويبلغ عدد أفراد الجالية الإسبانية في إيران أقل من 200 شخص، وفقاً لبيانات رسمية.

وفي سياق آخر، هبطت في هانوفر بألمانيا أمس، رحلتان تابعتان لشركة «توي» قادمتان من الشرق الأوسط وعلى متنهما سياح عالقون.