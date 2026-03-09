اعتداء إيراني سافر يستهدف جامعة ومحطة تحلية مياه في البحرين

عواصم (الاتحاد)



تواصلت الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول المنطقة لليوم التاسع على التوالي، بوساطة صواريخ بالستية وكروز وطائرات مسيَّرة استهدفت مواقع مدنية وبنى تحتية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار مادية.

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية، أمس، إصابة ثلاثة أشخاص وحدوث أضرار مادية بمبنى إحدى الجامعات بمنطقة المحرق، إثر سقوط شظايا صاروخ ناجمة عن اعتداء إيراني.

وقالت الوزارة في بيان، إنه جراء الاعتداء الإيراني السافر تمت إصابة ثلاثة أشخاص وحدوث أضرار مادية بمبنى إحدى جامعات المحرق.

كما أعلنت الداخلية البحرينية، أمس، تعرض محطة لتحلية المياه إلى اعتداء إيراني بطائرة مسيَّرة ما أسفر عن حدوث أضرار مادية. وقالت الوزارة في بيان، إن الاعتداء الإيراني يقصف بشكل عشوائي أهدافاً مدنية ويلحق أضراراً مادية بمحطة لتحلية المياه إثر اعتداء بطائرة مسيَّرة.

وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أمس، أن: «منظومات الدفاع الجوي مستمرة في مواجهة موجات تتابعية من الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة، حيث دمرت منذ بدء الاعتداء الغاشم 95 صاروخاً و164 طائرة مسيَّرة استهدفت مملكة البحرين».

وأكدت القيادة العامة في بيان أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيَّرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يُعَدُّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، مضيفة أن هذه الاعتداءات الآثمة العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.

وأهابت «بالجميع ضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامتهم والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام».

كما شددت على أهمية عدم تناقل الإشاعات، والحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية مع أهمية متابعة وسائل الإعلام الرسمية والحكومية لاستقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات.

وفي السعودية، أعلن الدفاع المدني، أمس، عن حالتي وفاة وإصابة 12 مقيماً إثر سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني لإحدى شركات الصيانة والنظافة في محافظة الخرج السعودية.

وذكر الدفاع المدني في بيان أن حالتي الوفاة هما من الجنسيتين الهندية والبنغلاديشية، فيما كان الـ 12 مصاباً من الجنسية البنغلاديشية.

وشدد البيان على أن محاولات استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى أنه قد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وفي الكويت، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، أمس، أن طائرة مسيَّرة استهدفت خزانَيْ وقود في مطار الكويت الدولي يتبعان للشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود «كافكو»، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في الموقع.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة عبدالله الراجحي، لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أنه بحسب التقارير الأولية، فإن الأضرار مادية، ولا توجد أي خسائر في الأرواح.

وأوضح: أن «الجهات المختصة باشرت فوراً تنفيذ إجراءات الطوارئ المعتمدة، حيث تعاملت فرق الإطفاء والجهات المعنية مع الحريق، فيما تواجدت جميع الجهات المختصة في موقع الحادث».

كما أكد المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان، أمس، أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لاعتداءات صاروخية وطائرات مسيَّرة معادية.

وقال العطوان إن أصوات الانفجارات التي سمعت هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للاعتداءات المعادية، داعياً الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة‏.



التصدي بحزم لأي تهديد

في السياق، أعلنت وزارة الدفاع القطرية، أمس، عن تعرض دولة قطر لاعتداء بـ 10 صواريخ باليستية وصاروخَيْ «كروز» قادمين من إيران.

وقال بيان لوزارة الدفاع: «قواتنا المسلحة نجحت بفضل الله في التصدي لعدد 6 صواريخ باليستية، فيما سقط عدد 2 صاروخ باليستي في المياه الإقليمية لدولة قطر، بينما سقط عدد 2 صاروخ باليستي في منطقة غير مأهولة بالسكان دون تسجيل أي خسائر، كما تصدت قواتنا المسلحة لعدد 2 صاروخ كروز».

وشددت الوزارة على أن «القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانيات لحماية وصون سيادة الدولة وأراضيها، والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي».