بابا الفاتيكان يدعو إلى الحوار ووقف العنف في الشرق الأوسط

روما (وكالات)



حذر بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط ليشمل دولاً أخرى في المنطقة.

وقال البابا في كلمته في ‌العظة الأسبوعية في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان: «لا تزال تصل أخبار مروعة عن أحداث عنف ودمار من إيران ومن الشرق الأوسط عموماً، هذه التطورات تؤدي إلى انتشار أجواء مشحونة بالكراهية والخوف».

ولفت إلى خطر امتداد الصراع إلى دول أخرى في المنطقة، قائلاً: «هناك أيضاً مخاوف من أن يتسع نطاق الصراع، وأن تنزلق مجدداً دول أخرى في المنطقة، من بينها لبنان، إلى حالة من عدم الاستقرار».

وتابع قائلاً: «فلنرفع صلواتنا أن يتوقف دوي القنابل، وأن تصمت الأسلحة، وأن يفتح المجال ​أمام الحوار ⁠الذي تسمع فيه أصوات الشعوب».