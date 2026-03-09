الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

النرويج: انفجار السفارة الأميركية في أوسلو ربما يكون متعمداً

النرويج: انفجار السفارة الأميركية في أوسلو ربما يكون متعمداً
9 مارس 2026 04:42

أوسلو (وكالات)

قالت الشرطة النرويجية إن السفارة الأميركية في أوسلو تعرضت لانفجار في وقت مبكر ​من صباح أمس، مما تسبب في أضرار طفيفة دون وقوع إصابات، في هجوم يرجح أن يكون متعمداً ومرتبطاً بالحرب في الشرق ⁠الأوسط. 
وقال فرود لارسن، رئيس وحدة التحقيقات في شرطة أوسلو ​خلال مؤتمر صحفي: «من الطبيعي أن نشهد هذا الهجوم في ​سياق ‌الوضع الأمني الراهن، وقد يكون هذا ⁠هجوماً ​متعمداً لاستهداف السفارة الأميركية».
وأضاف أنه لم يجر تحديد أي مشتبه بهم حتى الآن، وأشار إلى أن الشرطة تبحث عن مشتبه به واحد أو أكثر، وأنها تتعاون ‌بشكل وثيق مع السفارة.
وذكر لارسون لهيئة الإذاعة النرويجية العامة: «إحدى فرضياتنا ‌هي أن هذا العمل إرهابي، لكننا ندرس أيضا احتمالات أخرى».
وأفاد شهود بسماع دوي انفجار من مجمع السفارة ​في غرب أوسلو حوالي الساعة الواحدة صباحاً بالتوقيت المحلي، وشوهد دخان كثيف يتصاعد عند مدخل القسم القنصلي.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: «نحن على علم بالحادث في السفارة الأميركية في أوسلو بالنرويج ونحقق ‌فيه»، وشكر السلطات النرويجية على ​دعم التحقيق.
وقال وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، في بيان: إن «حكومة أوسلو ​أجرت اتصالات بمسؤولي السفارة ‌الأميركية ⁠لإبلاغهم بأن ‌هذا عمل غير مقبول نأخذه على ‌محمل الجد». وأضاف: «أمن البعثات الدبلوماسية أمر مهم للغاية بالنسبة لنا».

