ترامب: العمليات العسكرية ضد إيران تسير أسرع من المخطط

عواصم (الاتحاد، كالات)



قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، إن العمليات العسكرية ضد إيران تسير بشكل أسرع من الجداول الزمنية المحددة لها.

وأضاف ترامب في لقاء تلفزيوني: «لا أعرف إلى متى سنستمر، أنا لا أتنبأ أبداً، كل ما يمكنني قوله هو أننا متقدمون على الجدول الزمني».

ولم يستبعد إمكانية إرسال قوات خاصة أميركية للسيطرة على اليورانيوم الإيراني المخصب، مشيراً إلى أن «كل شيء مطروح على الطاولة».

وحول اختيار المرشد الأعلى المقبل في إيران، قال: إن «القائد الجديد لن يستمر طويلاً إذا لم يحظ بقبول واشنطن».

جاء ذلك قبل إعلان مجلس خبراء القيادة في إيران، في وقت متأخر من مساء أمس، اختيار مجتبى خامنئي مرشداً ثالثاً لإيران.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن مجلس خبراء القيادة في إيران، أعلن بأغلبية ساحقة من الأصوات، اختيار مجتبى خامنئي مرشداً لإيران.

وقبل ذلك، قال عضو في مجلس خبراء القيادة في إيران: إن «الزعيم الجديد تم اختياره بالفعل وسيعلنه مسؤولون قريباً».

وأضاف في مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام إيرانية: «بأغلبية الأصوات، الشخص الذي سيواصل مسيرة علي خامنئي تسنى اختياره، سيظل اسم خامنئي. تـــــم الإدلاء بالأصـــــــــــوات وسيعلــــــــــــــن الأمـــر قريباً».

وفي السياق، أكدت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، أمس، أنها تقف جنباً إلى جنب مع الشركاء الإقليميين لصد الاعتداءات الإيرانية المتعمدة والعشوائية للبنى التحتية في عدد من دول المنطقة. وذكرت «سنتكوم» في منشور على «إكس»: أن «النظام الإيراني ادعى مؤخراً أنه لم يحاول سوى استهداف مواقع عسكرية، وأن صواريخه وطائراته المسيرة تم حرف مسارها بفعل مؤثرات وخدع أميركية وذلك عار عن الصحة تماماً».

وأكدت: أن «القوات الأميركية تقف جنباً إلى جنب مع شركائها الإقليميين لصد استهداف النظام الإيراني المتعمد والعشوائي وغير المسؤول للمطارات المدنية والفنادق والأحياء السكنية». ونقلت عن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث قوله: «إذا قتلتم أميركيين أو عرضتموهم للتهديد في أي مكان على وجه الأرض، فسوف نلاحقكم دون أي أسف أو تردد، وسنقضي عليكم».

وأعلنت القوات الأميركية أمس، وفاة أحد عناصرها متأثراً بجروح أُصيب بها، ليصبح بذلك سابع عسكري أميركي يُقتل منذ بداية الحرب مع إيران. وقالت «سنتكوم» في بيان: «توفي جندي أميركي متأثراً بجروحه التي أصيب بها خلال الهجمات الأولى التي شنها النظام الإيراني في أنحاء الشرق الأوسط»، مضيفة أنّه «أصيب بجروح خطيرة في موقع الهجوم الذي استهدف القوات الأميركية في الأول من مارس». إلى ذلك، قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، أمس، إن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز ستستأنف قريباً نسبياً.

وأضاف رايت، في تصريح صحفي، أن الرئيس ترامب يركز حالياً على التعامل مع إيران وتعزيز إمدادات الطاقة. قال الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه استكمل موجة إضافية من الضربات في العاصمة الإيرانية طهران. وقال في بيان إن الضربات شملت نحو 50 مستودعاً للذخيرة، وقاعدة تابعة لقوات «الباسيج»، ومركز قيادة للأمن الداخلي، إضافة إلى مجمع تابع للقوات البرية في الحرس الثوري الإيراني. كما أعلن أنه هاجم أكثر من 400 هدف في إيران خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي في بيان: «استكمل سلاح الجو شن موجة غارات واسعة طيلة الساعات الـ24 الماضية في غرب ووسط إيران، حيث تمت مهاجمة أكثر من 400 هدف للنظام الإيراني»، من بينها «منصات صواريخ بالستية، ومواقع إنتاج وسائل قتالية».