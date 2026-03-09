مشروع قرار خليجي أمام مجلس الأمن لإدانة الاعتداءات الإيرانية

الرياض (الاتحاد)



دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أمس، الدول العربية إلى دعم مشروع قرار تقدمت به دول مجلس التعاون إلى مجلس الأمن للتنديد بالعمليات العسكرية العدائية التي تشنها إيران ضد دول المجلس. جاء ذلك في كلمة ألقاها البديوي لدى مشاركته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية الذي عُقِد عبر الاتصال المرئي. وقال البديوي في بداية كلمته إن «هذا الاجتماع يأتي في لحظة تاريخية ومفصلية تتطلب التكاتف والتعاضد العربي لإدانة الاعتداءات الإيرانية غير المبررة وغير القانونية وغير الأخلاقية التي استهدفت البنية التحتية والمرافق المدنية والنفطية في دول مجلس التعاون»، مثمناً مواقف الدول العربية الداعمة لدول المجلس في مواجهة هذه الاعتداءات. وحث البديوي الدول العربية على دعم مشروع القرار الخليجي المقدم إلى مجلس الأمن للتنديد بالعمليات العسكرية العدائية التي تشنها إيران ضد دول المجلس، وكذلك مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة وحقيقية، وفقاً لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، معرباً عن أمله بأن تقوم الدول العربية بحشد الدول لهذا القرار.

في غضون ذلك، اجتمع المندوبون الدائمون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك مع أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، لبحث تداعيات الاعتداء الإيراني الغادر الذي استهدف دول المجلس. واستعرض اللقاء آخر التطورات جراء الاعتداء الإيراني الآثم الذي استهدف منشآت مدنية وبُنى تحتية حيوية ومنشآت الطاقة، بالإضافة إلى مطارات وموانئ، في انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة، وللقانون الدولي، ولمبادئ حسن الجوار. وقدم المندوبون الدائمون إحاطات بشأن حجم الاستهداف الذي تتعرض له دول المجلس، والتداعيات الخطيرة لهذه الاعتداءات على أمن واستقرار المنطقة. وفي السياق ذاته، التقى المندوبون الدائمون لدول المجلس مع كل من المندوبين الدائمين للولايات المتحدة الأميركية وروسيا، والصين.