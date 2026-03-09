تركيا: إسقاط ثاني صاروخ باليستي قادم من إيران

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) اعترضت صاروخا بالستيا أُطلق من إيران بعد دخوله الأجواء التركية، في ثاني حادثة من هذا النوع خلال خمسة أيام.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "مقذوفا بالستيا أُطلق من إيران ودخل المجال الجوي التركي جرى تحييده بواسطة منظومات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف شمال الأطلسي في شرق المتوسط".

وأضافت أن شظايا من المقذوف سقطت في منطقة مفتوحة قرب محافظة "غازي عنتاب" في جنوب البلاد، من دون أن تسفر عن إصابات.

وحذرت تركيا من أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة دون تردد.