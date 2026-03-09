فون دير لايين تحذّر من تداعيات حرب إيران على أوروبا

حذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الاثنين، من أن أوروبا بدأت تتأثّر بتداعيات حرب إيران مع ارتفاع أسعار الطاقة واستهداف دول منضوية في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لتقترب من 120 دولارا أميركيا للبرميل في وقت تتواصل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران للأسبوع الثاني، بينما ترد طهران باستهداف إسرائيل ودول الخليج.

وقالت فون دير لايين لسفراء الاتحاد الأوروبي، قبيل اتصال ستجريه مع قادة من الشرق الأوسط "نشهد حاليا نزاعا إقليميا (..) أصبح امتداد تداعياته واقعا اليوم".

وأضافت أن "مواطنينا عالقون في مرمى النيران المتبادلة. يتعرّض شركاؤنا لهجمات"، مشيرة إلى طائرة مسيّرة إيرانية أصابت قاعدة بريطانية في قبرص المنضوية في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تعطل حركة التجارة و"نزوح السكان".

وجاءت تصريحاتها بينما أعلنت وزارة الدفاع في تركيا، المنضوية في الناتو، أن أنظمة الدفاع التابعة للحلف اعترضت صاروخا بالستيا أُطلق من إيران بعد دخوله الأجواء التركية، في ثاني حادثة من هذا النوع خلال خمسة أيام.

وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 30 في المئة، اليوم الاثنين، وإن كانت لا تزال أقل من الذروة المسجّلة عقب الأزمة الأوكرانية في 2022.

وأكدت فون دير لايين أن "التأثير الأطول أمدا" للحرب يطرح "أسئلة وجودية" تتعلّق بمستقبل نظام دولي مبني على القواعد ومكانة التكتل، الذي يضم 27 دولة، في العالم.

وقالت "إن فكرة أنه يمكننا ببساطة الانكفاء والانسحاب من هذا العالم الذي تسوده الفوضى ليست سوى وهم".