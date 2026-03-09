الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

بوتين: مستعدون لتزويد أوروبا بالطاقة إذا طلبت ذلك

بوتين يترأس اجتماعا بشأن أسواق الطاقة
9 مارس 2026 21:20

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، استعداد بلاده لتزويد الدول الأوروبية بالنفط والغاز إذا طلبت ذلك في إطار "تعاون دائم ومنتظم" مع موسكو، مع ارتفاع أسعار مصادر الطاقة بسبب الحرب في إيران.
وتسجّل أسعار النفط ارتفاعا منذ بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل شن ضربات ضد إيران في 28 فبراير الماضي، وتخطّت مئة دولار للبرميل للمرة الأولى منذ بدأت أزمة أوكرانيا في العام 2022. 
وقال بوتين، خلال اجتماع حكومي خصص لمناقشة حال الأسواق، إن موسكو مستعدة لإمداد شركاء آسيويين "موثوق بهم" بالنفط، وكذلك المجر وسلوفاكيا العضوين في الاتحاد الأوروبي.
وتابع بوتين "إذا قرّرت شركات أوروبية ومشترون أوروبيون فجأة الانفتاح علينا مجددا وعرض تعاون طويل الأمد ومستدام، من دون ضغوط سياسية، فليتفضلوا. نحن لم نرفض ذلك إطلاقا".
وأضاف "نحن مستعدون للعمل مع الأوروبيين، لكننا نحتاج إلى أن يعطونا إشارات مفادها أنهم مستعدون ويرغبون" في ذلك.
وحظر الاتحاد الأوروبي استيراد النفط الخام الروسي بحرا في العام 2022، كما توقّفت فعليا صادرات روسيا عبر خطوط الأنابيب إلى المجر وسلوفاكيا اعتبارا من يناير الماضي بسبب أضرار لحقت بخط أنابيب النفط "دروجبا" العابر لأوكرانيا.
وجاءت تصريحات بوتين بعد ساعات على حضّ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الاتحاد الأوروبي على تعليق العقوبات المفروضة على النفط والغاز الروسيين في ظلّ ارتفاع الأسعار.

المصدر: آ ف ب
فلاديمير بوتين
الطاقة
أوروبا
الأسعار
