المفوضية الأوروبية: ⁠ملتزمون بالوقوف جانب أوكرانيا

عواصم (وكالات)

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية ⁠أورسولا فون ​دير ​لاين، ‌أمس، ​في مؤتمر لسفراء الاتحاد الأوروبي، ‌إن التكتل سيقف ‌دائماً إلى جانب ​أوكرانيا في صراعها مع روسيا، بغض ‌النظر عن ​الأزمات في أي ​مكان ‌آخر. وأضافت ⁠فون ‌دير ‌لاين ⁠أن الاتحاد ​الأوروبي سيفي بالتزاماته بشأن تمويل أوكرانيا.

ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أمس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 163 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل. وقال البيان «خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الإنذار الدفاعي الجوي ودمرت 163 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء».

من جانبه، أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق «تليجرام»، أمس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 161 من أصل 197 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق أوكرانيا خلال الليل. وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام صاروخين بالستيين تم إطلاقهما من شبه جزيرة القرم، بالإضافة إلى 197 طائرة مسيرة.

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.