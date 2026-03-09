مقتل 30 شرطياً بهجوم جديد في بوركينا فاسو

واجادوجو (الاتحاد)

شهدت منطقة يامبا، القريبة من مدينة فادا نغورما شرقي بوركينا فاسو، هجوماً مسلحاً جديداً استهدف قوات الشرطة، وأسفر وفق مصادر أمنية عن مقتل ما لا يقل عن 30 عنصراً منها.

وأفادت إذاعة فرنسا الدولية أن المهاجمين، الذين وصلوا بأعداد كبيرة على متن دراجات نارية بعد ظهر الجمعة 6 مارس، شنوا هجوماً استمر نحو ساعتين على موقع الشرطة، وقاموا بنهبه، واستولوا على جزء من المعدات الموجودة فيه، ثم أحرقوا ما بقي فيه.

وأوضحت مصادر أمنية أن الإنذارات تكررت قبل الهجوم، لكن التعزيزات لم تصل في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن الهجوم وقع أثناء تبديل الفرق داخل المعسكر.