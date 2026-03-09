الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل 30 شرطياً بهجوم جديد في بوركينا فاسو

جنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية (أرشيفية)
10 مارس 2026 03:31

واجادوجو (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
وكيل وزارة الدفاع يزور قوة الشرطة ويطلع على مستوى الجاهزية
عشرات القتلى بهجوم إرهابي في بوركينا فاسو

شهدت منطقة يامبا، القريبة من مدينة فادا نغورما شرقي بوركينا فاسو، هجوماً مسلحاً جديداً استهدف قوات الشرطة، وأسفر وفق مصادر أمنية عن مقتل ما لا يقل عن 30 عنصراً منها.
وأفادت إذاعة فرنسا الدولية أن المهاجمين، الذين وصلوا بأعداد كبيرة على متن دراجات نارية بعد ظهر الجمعة 6 مارس، شنوا هجوماً استمر نحو ساعتين على موقع الشرطة، وقاموا بنهبه، واستولوا على جزء من المعدات الموجودة فيه، ثم أحرقوا ما بقي فيه.
وأوضحت مصادر أمنية أن الإنذارات تكررت قبل الهجوم، لكن التعزيزات لم تصل في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن الهجوم وقع أثناء تبديل الفرق داخل المعسكر.

بوركينا فاسو
قوات الشرطة
آخر الأخبار
بطل دوري أبطال أوروبا.. 26.7% نسبة فوز أرسنال باللقب!
الرياضة
بطل دوري أبطال أوروبا.. 26.7% نسبة فوز أرسنال باللقب!
اليوم 13:23
«البرنابيو» يجدّد الصدام التاريخي بين الريال والسيتي في الأبطال
الرياضة
«البرنابيو» يجدّد الصدام التاريخي بين الريال والسيتي في الأبطال
اليوم 13:21
كأس منصور بن زايد 2026.. «الوطني للمناصحة» يحصد المركز الثالث
الرياضة
كأس منصور بن زايد 2026.. «الوطني للمناصحة» يحصد المركز الثالث
اليوم 13:21
«الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» تُسهم بمبلغ 4 ملايين درهم لدعم حملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
علوم الدار
«الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» تُسهم بمبلغ 4 ملايين درهم لدعم حملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
اليوم 13:11
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة في الدولة
علوم الدار
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة في الدولة
اليوم 12:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©