«الأونروا» لـ«الاتحاد»: 1.4 مليون شخص لا يزالون مشردين في غزة

أحمد شعبان (غزة)

أكد المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، عدنان أبو حسنة، أن الأوضاع الإنسانية في غزة وصلت إلى مستوى مأساوي للغاية، في ظل استمرار إغلاق المعابر، مما يمثل حكماً بالموت البطيء بحق سكان القطاع.

وأوضح أبو حسنة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الفترة التي أعقبت تصاعد التوترات الإقليمية شهدت إغلاقاً محكماً للمعابر، ما أدى إلى توقف شبه كامل لتدفق الإمدادات الأساسية، وفاقم من حدة الأزمة الإنسانية.

وأشار إلى أن معبر كرم أبو سالم، الذي يُعد المنفذ التجاري الرئيس للقطاع، يعمل بطاقة محدودة لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات، مما تسبب في نقص حاد بالمواد الغذائية، وندرة شديدة في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود وغاز الطهي.

وحذر أبو حسنة من تداعيات صحية خطيرة جراء تفشي سوء التغذية، مؤكداً أن تراجع المناعة الفردية والجماعية بات يُهدد مئات الآلاف من الأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج، وهو ما يزيد من احتمالات انتشار الأمراض والأوبئة في ظل تدهور الخدمات الصحية.

وأفاد بأن الأسواق التجارية في القطاع تشهد ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار، في وقت تآكلت فيه القدرة الشرائية للسكان، الذين يعتمدون بشكل شبه كامل على المساعدات الإنسانية المحدودة.

وقال المتحدث باسم «الأونروا»: «إن أكثر من 1.4 مليون فلسطيني لا يزالون مشردين في مخيمات النزوح أو في الطرقات أو بجانب منازلهم المُدمرة، وسط نقص حاد في مياه الشرب والغذاء والمأوى الملائم، مما يُعمّق المعاناة الإنسانية المتواصلة».