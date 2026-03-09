السيسي: نرفض أي محاولة للالتفاف على اتفاق غزة

القاهرة (وكالات)

اعتبر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن القضية الفلسطينية تمثل جوهر النزاع في الشرق الأوسط، مبيناً موقف مصر الواضح فيها «لا سلام بلا عدل.. ولا استقرار بلا دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية».

ونقل المتحدث باسم الرئاسة السفير محمد الشناوي، في بيان صحفي عن السيسي القول خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ43، إن مصر ترفض رفضاً قاطعاً لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه فهذا خط أحمر لن تسمح مصر بتجاوزه أبداً.

وقال الرئيس السيسي: «لقد شكل الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب محطة فارقة في تاريخ هذا الصراع، ونؤكد اليوم رفضنا القاطع لأي محاولات للالتفاف على هذا الاتفاق أو تعطيله».

وشدد على ضرورة الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية، والشروع في إعادة إعمار قطاع غزة وإطلاق مسار سياسي جاد يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية، باعتباره الطريق الوحيد لإنهاء هذه المأساة، وتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

في غضون ذلك، حذر الرئيس المصري، أمس، من محاولات إشعال الفتن في حوض النيل والقرن الأفريقي مبيناً أنها «مغامرات بالغة الخطورة ستترتب عليها تداعيات لا قدرة لأحد على احتوائها، ولن يكون أي طرف بمنأى عن آثارها».