الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

السيسي: نرفض أي محاولة للالتفاف على اتفاق غزة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أرشيفية)
10 مارس 2026 03:31

القاهرة (وكالات)

أخبار ذات صلة
مصر ترفع أسعار الوقود
«الطاقة الذرية»: نصف مخزون إيران من اليورانيوم في أصفهان

اعتبر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن القضية الفلسطينية تمثل جوهر النزاع في الشرق الأوسط، مبيناً موقف مصر الواضح فيها «لا سلام بلا عدل.. ولا استقرار بلا دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية».
ونقل المتحدث باسم الرئاسة السفير محمد الشناوي، في بيان صحفي عن السيسي القول خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ43، إن مصر ترفض رفضاً قاطعاً لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه فهذا خط أحمر لن تسمح مصر بتجاوزه أبداً.
وقال الرئيس السيسي: «لقد شكل الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب محطة فارقة في تاريخ هذا الصراع، ونؤكد اليوم رفضنا القاطع لأي محاولات للالتفاف على هذا الاتفاق أو تعطيله».
وشدد على ضرورة الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية، والشروع في إعادة إعمار قطاع غزة وإطلاق مسار سياسي جاد يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية، باعتباره الطريق الوحيد لإنهاء هذه المأساة، وتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.
في غضون ذلك، حذر الرئيس المصري، أمس، من محاولات إشعال الفتن في حوض النيل والقرن الأفريقي مبيناً أنها «مغامرات بالغة الخطورة ستترتب عليها تداعيات لا قدرة لأحد على احتوائها، ولن يكون أي طرف بمنأى عن آثارها».

حرب غزة
سكان غزة
القضية الفلسطينية
عبدالفتاح السيسي
الحرب في غزة
أهالي غزة
الرئيس المصري
مصر
اتفاق غزة
غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
آخر الأخبار
بطل دوري أبطال أوروبا.. 26.7% نسبة فوز أرسنال باللقب!
الرياضة
بطل دوري أبطال أوروبا.. 26.7% نسبة فوز أرسنال باللقب!
اليوم 13:23
«البرنابيو» يجدّد الصدام التاريخي بين الريال والسيتي في الأبطال
الرياضة
«البرنابيو» يجدّد الصدام التاريخي بين الريال والسيتي في الأبطال
اليوم 13:21
كأس منصور بن زايد 2026.. «الوطني للمناصحة» يحصد المركز الثالث
الرياضة
كأس منصور بن زايد 2026.. «الوطني للمناصحة» يحصد المركز الثالث
اليوم 13:21
«الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» تُسهم بمبلغ 4 ملايين درهم لدعم حملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
علوم الدار
«الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» تُسهم بمبلغ 4 ملايين درهم لدعم حملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
اليوم 13:11
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة في الدولة
علوم الدار
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة في الدولة
اليوم 12:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©