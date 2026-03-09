لبنان: مستعدون لاستئناف المفاوضات لوقف التصعيد الإسرائيلي

بيروت (وكالات)

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، أمس، استعداد بلاده الكامل لاستئناف المفاوضات والبحث في النقاط الأمنية الضرورية لوقف تصعيد الاحتلال الإسرائيلي الخطير.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، إن الرئيس عون استعرض خلال لقاءاته مع رؤساء البعثات الدبلوماسية مستجدات التطورات الراهنة، حيث أبدى استعداد لبنان في التفاوض والسعي إلى وضع حد لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.

كما استعرض عون تصعيد الاحتلال الإسرائيلي الواسع والاعتداءات المستمرة على الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع والتي ذهب ضحيتها أكثر من 400 شخص من بينهم نساء وأطفال ومسنون، لافتاً إلى أن هذه الاعتداءات لن تحقق ما يهدف إليه الاحتلال.

وأكد موقف لبنان في «الالتزام التام والنهائي بمندرجات إعلان وقف الأعمال العدائية الذي اتفق عليه في نوفمبر 2024، بما يصون السلم والاستقرار» في مقابل إلزام الاحتلال وقف اعتداءاته على كامل الأراضي اللبنانية.

وفي سياق التطورات الميدانية، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عبر الطيران الحربي شن غارات على عدد من مناطق الجنوب وسلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت من ضمنها مبان لجمعية «القرض الحسن» المالية التابعة لـ «حزب اللّٰه».

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان مقتل مسعفين وإصابة 6 مسعفين آخرين بجروح من جراء غارات الاحتلال على الجنوب مشيرة إلى خطورة الاستهداف المنهجي لفرق الإسعاف بما يخالف كل القوانين والمعاهدات والاتفاقات الدولية.

بدوره، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام: «لا أحد في لبنان سيقبل بالسلام وفق الشروط الإسرائيلية»، مضيفاً أن «السلام الثابت والدائم والفعلي لا يمكن فصله عن السياق الإقليمي». وأشار سلام إلى أن الدولة بذلت كل ما في وسعها لتجنب الحرب عبر تكثيف الدعوات إلى ضبط النفس، كاشفاً عن أن هناك أفكاراً مطروحة على الطاولة لوقف الحرب.