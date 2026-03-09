الكويت تعلن تدمير طائرة مسيرة معادية

أعلنت دولة الكويت أن منظومات دفاعها الجوي تمكنت من التصدي لطائرة مسيرة معادية وتدميرها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فور دخولها أجواء البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان قوله، اليوم خلال إيجاز إعلامي بشأن آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت، إنه في إطار الإجراءات الدفاعية المتخذة لحماية أجواء البلاد واصلت منظومات الدفاع الجوي الكويتية أعمال الرصد والمتابعة المستمرة لأي تهديدات صاروخية محتملة.