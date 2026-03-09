الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الكويت تعلن تدمير طائرة مسيرة معادية

9 مارس 2026 23:02

أعلنت دولة الكويت أن منظومات دفاعها الجوي تمكنت من التصدي لطائرة مسيرة معادية وتدميرها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فور دخولها أجواء البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان قوله، اليوم خلال إيجاز إعلامي بشأن آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت، إنه في إطار الإجراءات الدفاعية المتخذة لحماية أجواء البلاد واصلت منظومات الدفاع الجوي الكويتية أعمال الرصد والمتابعة المستمرة لأي تهديدات صاروخية محتملة.

المصدر: وام
الكويت
طائرة مسيرة
الدفاع الجوي
إيران
