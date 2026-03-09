رئيس وزراء قطر: الاعتداءات الإيرانية سوء تقدير خطير

الدوحة (وكالات)

وصف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج بأنها «سوء تقدير خطير»، مؤكداً على أن الحل الآن يجب أن يكون عبر تجديد المفاوضات.

وقال رئيس الوزراء القطري لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية، إن البلاد دخلت ما أسماه «فترة صعبة للغاية»، لكنه أشاد في الوقت ذاته بمهنية قوات الدفاع والأمن.

وتابع الشيخ محمد بن عبد الرحمن: «هناك شعور كبير بالخيانة، فبعد ساعة واحدة فقط من بدء الحرب، تعرضت قطر ودول خليجية أخرى للاعتداء، لقد أوضحنا تماماً أننا لن نشارك في أي حروب ضد جيراننا».

وأضاف: «كل الاعتداءات على دول الخليج، لم نكن نتوقع هذا أبداً من جارنا، لقد حاولنا دائماً الحفاظ على علاقة طيبة مع إيران، لكن المبررات والذرائع التي يستخدمونها مرفوضة تماماً».

وشدد رئيس الوزراء القطري على أن التصعيد العسكري لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة، وأن مسؤولية التراجع تقع على عاتق جميع الأطراف، قائلاً: «نحن مستمرون في السعي لتهدئة التصعيد. إنهم جيراننا، وهذا قدرنا». كما دحض رئيس الوزراء الادعاءات بأن الضربات الإيرانية كانت تستهدف مواقع عسكرية، حيث وقعت المطارات الدولية ومرافق المياه وبنية الغاز التحتية ضمن أهداف طهران.