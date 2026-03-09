دول المنطقة تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية السافرة

عواصم (الاتحاد)

واصلت دول المنطقة التصدي بنجاح للاعتداءات الإيرانية السافرة بهجمات صاروخية جديدة وطائرات مسيرة، فيما أكدت احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل حماية أمنها وسيادتها وسلامة المواطنين والمقيمين، وردع العدوان.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية أن هجوماً إيرانياً آثماً بطائرات مسيرة طال منطقة سترة، فجر أمس، أسفر حتى الآن عن إصابة 32 مدنياً، بينهم 4 حالات بليغة، منها حالات لأطفال استدعت التدخل الجراحي.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الوزارة، أن جميع المصابين من المواطنين البحرينيين، حيث تضمنت الإصابات تعرض فتاة في السابعة عشرة من عمرها لإصابات بالغة في الرأس والعين، وتعرض طفلان في السابعة والثامنة من عمريهما لإصابات خطيرة في الأطراف السفلية، فيما كان أصغر المصابين رضيعاً يبلغ من العمر شهرين.

وقالت القيادة العامة لـ«قوة دفاع البحرين»، إن منظومات الدفاع الجوي مستمرة في مواجهة موجات تتابعية من الاعتداءات الإيرانية الآثمة، إذ تم اعتراض وتدمير 102 صاروخ و171 طائرة مسيرة استهدفت مملكة البحرين منذ بدء الاعتداءات.

وأعلنت شركة «بابكو إنرجيز»، المجموعة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين، حالة القوة القاهرة على عمليات المجموعة المتأثرة بالأوضاع الراهنة نتيجة الاعتداءات الإيرانية المستمرة على المنطقة، والهجوم الغاشم الأخير الذي استهدف إحدى وحدات مصفاة شركة بابكو للتكرير التابعة للمجموعة.

وأكدت الشركة، في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، أن احتياجات السوق المحلي كافة مؤمنة بالكامل، وفقاً للخطط الاستباقية الموضوعة، بما يضمن استمرارية الإمدادات وتلبية الطلب المحلي دون تأثر، معربة عن تقديرها لعلاقاتها الراسخة مع شركائها كافة، مؤكدة أنها ستواصل اطلاع الشركاء والجهات ذات العلاقة على آخر المعلومات والمستجدات ذات الصلة.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير مسيرتين شرق منطقة الجوف وبالربع الخالي متجهتين إلى حقل شيبة، فيما أكدت وزارة الخارجية السعودية «إدانة المملكة القاطعة للاعتداءات الإيرانية الآثمة ضد المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة، والتي لا يمكن قبولها أو تبريرها بأي حال». وأكدت المملكة «احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل حماية أمنها وسيادتها وسلامة المواطنين والمقيمين، وردع العدوان».

وفي الكويت، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان، إن القوات المسلحة الكويتية رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية طائرة مسيرة معادية فور دخولها أجواء البلاد حيث تمكنت منظومات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة من التصدي لها وتدميرها.

جاء ذلك خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة، واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وأضاف العطوان أنه في إطار الإجراءات الدفاعية المتخذة لحماية أجواء البلاد واصلت منظومات الدفاع الجوي الكويتية أعمال الرصد والمتابعة المستمرة لأي تهديدات صاروخية محتملة.

وبين أنه تم رصد «درون» معادية، حيث قامت قوة واجب من الحرس الوطني بالتعامل معها وتدميرها، وذلك في إطار التكامل والتعاون بين الجهات العسكرية دون أن ينتج عن ذلك أي أضرار مادية أو بشرية.

وفي قطر، أعلنت وزارة الدفاع عن تعرض الدولة حتى عصر أمس لهجوم 17 صاروخاً باليستياً، وست طائرات مسيرة من إيران.

قالت الوزارة في بيان على منصة «إكس»، إن القوات المسلحة تمكنت من التصدي لـ17 صاروخاً باليستياً و6 طائرات مسيرة دون تسجيل أي خسائر.