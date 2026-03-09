الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

فرنسا تعتزم نشر 12 سفينة حربية لتأمين الملاحة

ماكرون خلال زيارة حاملة الطائرات شارل ديجول (أ ف ب)
10 مارس 2026 03:31

باريس (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
دراسة بحثية لـ«تريندز» تناقش تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي
الرئيس السوري يبحث والمجلس الأوروبي التطورات العسكرية في المنطقة

تعتزم فرنسا نشر نحو اثنتي عشرة سفينة حربية، بما في ذلك المجموعة الضاربة لحاملة طائراتها، في البحر المتوسط والبحر الأحمر، وربما أيضاً مضيق هرمز، ضمن ​مسعى لتعزيز الدعم الدفاعي لحلفائها المهددين بتداعيات الصراع في الشرق الأوسط.
وقال الرئيس إيمانويل ماكرون في قبرص قبيل توجهه لزيارة حاملة الطائرات شارل دي جول التي وصلت مطلع الأسبوع إلى ⁠شرق المتوسط، إنه يسعى إلى طمأنة نظيره القبرصي عقب اعتراض طائرات مسيرة ​كانت متجهة إلى قبرص الأسبوع الماضي. وأضاف ماكرون عقب لقائه مع الرئيس ​نيكوس خريستودوليدس ‌ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في بافوس: «عندما ⁠تتعرض ​قبرص للهجوم، فإن أوروبا كلها تتعرض للهجوم».
وقال ماكرون: «هدفنا هو الحفاظ على موقف دفاعي بحت، والوقوف إلى جانب كل ​الدول التي تتعرض لهجوم من إيران في ردودها، لضمان مصداقيتنا والمساهمة في خفض التصعيد الإقليمي. وفي النهاية، نسعى لضمان حرية الملاحة والأمن البحري».
وتتركز الأنشطة البحرية الرئيسية للاتحاد الأوروبي في المنطقة حول مهمة أسبيدس، وتعني الدروع باليونانية، وهي مهمة بحرية في البحر الأحمر أُطلقت في ‌أوائل 2024.
وقال ميتسوتاكيس: «سأضم صوتي أيضاً مع بقية زملائي الأوروبيين لتعزيز عملية أسبيدس بمزيد من السفن»، مضيفاً: «هناك عدد قليل ​من الدول المشاركة، ولكن هنا ‌يجب ⁠أن نظهر تضامننا الأوروبي ‌بصورة عملية أكثر».
وأضاف ماكرون، أنه ستكون هناك سفينتان في المجموع لهذه المهمة، ولكن فرنسا ⁠ستنشر في المنطقة ثماني سفن حربية ومجموعة حاملة الطائرات وحاملتي مروحيات.
وأشار إلى ​أن ذلك يمكن أن يشمل في نهاية المطاف مضيق هرمز لدعم السفن التجارية.
وقال ماكرون: «نحن بصدد إعداد مهمة دفاعية بحتة ومهمة مرافقة بحتة ويجب أن تُحضر بالتعاون مع الدول الأوروبية وغير الأوروبية. وهدفها تمكين مرافقة سفن الحاويات والناقلات بأسرع وقت ممكن بعد انتهاء المرحلة الأكثر حدة من ​النزاع، لفتح مضيق هرمز تدريجياً»

سفينة حربية
فرنسا
السفن الحربية
تأمين الملاحة
البحر المتوسط
البحر الأحمر
الصراع في الشرق الأوسط
الشرق الأوسط
منطقة الشرق الأوسط
إيمانويل ماكرون
آخر الأخبار
بطل دوري أبطال أوروبا.. 26.7% نسبة فوز أرسنال باللقب!
الرياضة
بطل دوري أبطال أوروبا.. 26.7% نسبة فوز أرسنال باللقب!
اليوم 13:23
«البرنابيو» يجدّد الصدام التاريخي بين الريال والسيتي في الأبطال
الرياضة
«البرنابيو» يجدّد الصدام التاريخي بين الريال والسيتي في الأبطال
اليوم 13:21
كأس منصور بن زايد 2026.. «الوطني للمناصحة» يحصد المركز الثالث
الرياضة
كأس منصور بن زايد 2026.. «الوطني للمناصحة» يحصد المركز الثالث
اليوم 13:21
«الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» تُسهم بمبلغ 4 ملايين درهم لدعم حملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
علوم الدار
«الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» تُسهم بمبلغ 4 ملايين درهم لدعم حملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
اليوم 13:11
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة في الدولة
علوم الدار
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة في الدولة
اليوم 12:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©