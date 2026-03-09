تركيا: 14 قتيلاً بغرق قارب مهاجرين

أنقرة (وكالات)

أعلن مسؤولون أن 14 شخصاً على الأقل غرقوا أمس، بعدما اصطدم قارب يحملهم بقارب خفر السواحل قبالة الساحل التركي على البحر الأبيض المتوسط خلال مطاردة. وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية نقلاً عن والي أنطاليا، خلوصي شاهين أن الحادث وقع بالقرب من ساحل دمرة بأنطاليا، حيث كان القارب يحمل أفغانيين، وتجاهل النداءات بالتوقف وحاول المناورة بسرعة عالية للهرب من قوارب خفر السواحل.

وأضاف شاهين أن فرق خفر السواحل أنقذت سبعة أشخاص من البحر وقدمت لهم الرعاية الطبية الفورية. واحتجزت وحدات الدرك 14 شخصاً آخر وصلوا إلى الشاطئ.