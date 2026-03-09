غارات إسرائيلية مكثفة على طهران وأصفهان وجنوب إيران

عواصم (الاتحاد)

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أن القوات الجوية الإسرائيلية شنت سلسلة من الغارات الجوية المكثفة على ثلاث مناطق في إيران في وقت واحد.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن سلسلة الغارات الجوية تم شنها في طهران وأصفهان وفي جنوب البلاد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس أنه شنّ موجة جديدة من الغارات الواسعة النطاق على طهران، هي الثانية في غضون 24 ساعة.

وجاء في بيان للجيش «للمرة الثانية، أغار جيش الدفاع الإسرائيلي قبل قليل في موجة واسعة من الغارات استهدفت أهدافا تابعة لنظام الإرهاب الإيراني في طهران».

وهزت انفجارات عنيفة طهران، وتحدث شهود عيان عن سماع أصوات طائرات مقاتلة تحلق فوق طهران تقترب من الشمال فوق قمم جبال ألبرز.

وقال السكان المحليون، إنه تم قصف مجمع حكومي يضم مراكز شرطة ومباني قضائية ومكاتب إدارية في مدينة كرج المكتظة بالسكان في ضواحي طهران.

وأفاد أحد السكان بأن «المباني كانت تهتز كما لو كان هناك زلزال».

وذكر متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية أن ما لا يقل عن 1200 شخص قتلوا منذ بدء الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي. كما أصيب أكثر من 10 آلاف شخص.

في الأثناء، أكدت خدمة الإسعاف الإسرائيلية مقتل شخصين وإصابة آخر من جراء سقوط شظايا في موقع بناء بوسط إسرائيل بعد رصد رشقة صواريخ أطلقت من إيران.

وأورد المسعفون أن القتيلين كانا يعملان في موقع بناء ببلدة تقع شمال مطار إسرائيل الرئيسي، عندما أصابت شظايا صاروخ المكان.

وشاهد صحافي من وكالة فرانس برس في المكان سلماً كهربائياً تم تركيبه حديثاً مليئاً بثقوب ناجمة عن القذائف، وقالت طواقم الإنقاذ إنها نجمت عن ذخائر.

وقالت خدمة الإسعاف، في بيان «بعد محاولات إنعاش، اضطررنا إلى إعلان وفاة رجل يبلغ نحو أربعين عاماً»، لافتة إلى أن رجلاً آخر أصيب بجروح خطيرة ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل إعلان وفاته لاحقاً، ولا يزال مصاب ثالث يتلقى العلاج.

وأشارت مصادر محلية إلى رصد سقوط شظايا صاروخ على سطح صالة رياضية، ما أدى إلى انهياره في مدينة حولون قرب تل أبيب أيضاً.

وتابعت: «يُرجح أن يكون ذلك إطلاق صاروخ عنقودي، وسقطت شظايا في مناطق عدة وسط البلاد».

وصرح زعيم المعارضة يائير لبيد والذي أيد الحكومة في حربها على إيران، للصحافيين في المكان، بأن طهران «تتعمد استهداف المدنيين».

وكانت خدمة الإسعاف أكدت في وقت سابق الاثنين مقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً منذ بدء الهجوم الإسرائيلي الأميركي على إيران في 28 فبراير، وإصابة العشرات من جراء سقوط شظايا أو إطلاق صواريخ إيرانية.