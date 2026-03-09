الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ستارمر: بريطانيا وأميركا تعملان معاً بشكل وثيق

كير ستارمر
10 مارس 2026 03:32

لندن (وكالات)

أخبار ذات صلة
ترامب: الحرب في إيران «قصيرة الأمد»
«الطاقة الذرية»: نصف مخزون إيران من اليورانيوم في أصفهان

أكد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أمس، أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة تعملان معاً «يومياً». وجاء تعليق ستارمر رداً على سؤال حول ما إذا كانت «العلاقة الخاصة» بين البلدين قد تدهورت.
وقال «من المهم التأكيد على أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تعملان معاً يومياً، كما كانتا تفعلان دائماً»، مضيفاً، «القرارات المتعلقة بما يصب في مصلحة بريطانيا هي من اختصاص رئيس وزراء بريطانيا».
وجاء هذا التأكيد في تصريح صحفي جديد مشترك مع مسؤولين أميركيين في محاولة طمأنة الرأي العام حول قوة العلاقات بين البلدين بعد بعض التوترات الأخيرة.
وأبرز ستارمر أن العلاقة الخاصة بين لندن وواشنطن لا تزال متينة، على الرغم من الانتقادات المتبادلة بين الطرفين بشأن نهج كل منهما في التعامل مع الحرب على إيران، لا سيما في ما يتعلق باستخدام القواعد العسكرية البريطانية.
وأشار إلى أن التعاون اليومي يشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق العسكري الدفاعي لدعم حلفاء المنطقة وحماية المصالح المشتركة، في الوقت الذي تواجه فيه المنطقة موجة تصعيد عسكري غير مسبوقة.

كير ستارمر
أميركا
رئيس الوزراء البريطاني
رئيس وزراء بريطانيا
رئيس الوزراء في بريطانيا
آخر الأخبار
«المربع الذهبي» يشعل مواجهات ربع النهائي في «كأس الاتحاد»
الرياضة
«المربع الذهبي» يشعل مواجهات ربع النهائي في «كأس الاتحاد»
اليوم 13:35
بطل دوري أبطال أوروبا.. 26.7% نسبة فوز أرسنال باللقب!
الرياضة
بطل دوري أبطال أوروبا.. 26.7% نسبة فوز أرسنال باللقب!
اليوم 13:23
«البرنابيو» يجدّد الصدام التاريخي بين الريال والسيتي في الأبطال
الرياضة
«البرنابيو» يجدّد الصدام التاريخي بين الريال والسيتي في الأبطال
اليوم 13:21
كأس منصور بن زايد 2026.. «الوطني للمناصحة» يحصد المركز الثالث
الرياضة
كأس منصور بن زايد 2026.. «الوطني للمناصحة» يحصد المركز الثالث
اليوم 13:21
«الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» تُسهم بمبلغ 4 ملايين درهم لدعم حملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
علوم الدار
«الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» تُسهم بمبلغ 4 ملايين درهم لدعم حملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
اليوم 13:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©