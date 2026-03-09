ستارمر: بريطانيا وأميركا تعملان معاً بشكل وثيق

لندن (وكالات)

أكد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أمس، أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة تعملان معاً «يومياً». وجاء تعليق ستارمر رداً على سؤال حول ما إذا كانت «العلاقة الخاصة» بين البلدين قد تدهورت.

وقال «من المهم التأكيد على أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تعملان معاً يومياً، كما كانتا تفعلان دائماً»، مضيفاً، «القرارات المتعلقة بما يصب في مصلحة بريطانيا هي من اختصاص رئيس وزراء بريطانيا».

وجاء هذا التأكيد في تصريح صحفي جديد مشترك مع مسؤولين أميركيين في محاولة طمأنة الرأي العام حول قوة العلاقات بين البلدين بعد بعض التوترات الأخيرة.

وأبرز ستارمر أن العلاقة الخاصة بين لندن وواشنطن لا تزال متينة، على الرغم من الانتقادات المتبادلة بين الطرفين بشأن نهج كل منهما في التعامل مع الحرب على إيران، لا سيما في ما يتعلق باستخدام القواعد العسكرية البريطانية.

وأشار إلى أن التعاون اليومي يشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق العسكري الدفاعي لدعم حلفاء المنطقة وحماية المصالح المشتركة، في الوقت الذي تواجه فيه المنطقة موجة تصعيد عسكري غير مسبوقة.