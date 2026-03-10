زيلينسكي يعلن تأجيل جولة محادثات مع أميركا وروسيا

كييف (وكالات)

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، تأجيل جولة المحادثات الثلاثية المقررة مع الولايات المتحدة وروسيا للمرة الثانية، وذلك بناء على اقتراح من واشنطن، بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران، فيما لم يصدر أي تعليق أميركي أو روسي بشأن الجولة الجديدة من المفاوضات.

وقال زيلينسكي، عبر منصة «إكس»: «في الوقت الراهن، ينصبّ تركيز الشركاء واهتمامهم بالكامل على الوضع المحيط بإيران، ولهذا تم تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً هذا الأسبوع بناء على اقتراح الجانب الأميركي».

وأضاف أن «مع ذلك، فإن أوكرانيا مستعدة لعقد الاجتماع في أي وقت، بصيغة تُسهم في إنهاء الحرب، وتكون واقعية».

وقال زيلينسكي، إنه «وجه فريق التفاوض الأوكراني بالتواصل مجدداً مع المفاوضين الأميركيين للتأكيد على استعداد كييف للعمل الاستراتيجي المشترك في مجال الأمن، ولا سيما الحماية من الطائرات المسيرة، وللتأكيد أيضاً على الاستعداد للعمل بشكل فعال لإنهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا».

ميدانياً، أسفرت هجمات روسية على مدينة سلوفيانسك بشرق أوكرانيا أمس عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 16 آخرين، بحسب ما أعلن حاكم هذه المنطقة فاديم فلاتشكين.

وقال فلاتشكين على «تلغرام»: «مرة أخرى ضربة تستهدف مدنيين، هذه المرة ألقى الروس 3 قنابل جوية على مركز مدينة سلوفيانسك وتضررت 6 مبان سكنية و10 سيارات».

وأشار إلى أن طفلة من بين المصابين.

وفي وقت سابق أعلن المحققون الأوكرانيون مقتل شخصين وجرح 17 آخرين إثر هذا القصف، ونشروا صوراً تظهر مركبات متفحمة ومبنى سكنياً مخرباً.

وتقع سلوفيانسك على بعد نحو 20 كيلومتراً من جبهة القتال، وكان يقطنها نحو 100 ألف نسمة قبل الأزمة التي بدأت في فبراير 2022.

وتعد أحد آخر التجمعات السكنية المهمة، إلى جانب كراماتورسك، التي لا تزال تحت سيطرة كييف في منطقة دونيتسك الصناعية، والتي تشهد تقدماً بطيئاً للقوات الروسية.

والجمعة أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه زار هذه المنطقة والتقى فرقاً عسكرية.