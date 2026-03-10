الأمم المتحدة: إغلاق المعابر يعرقل المساعدات لغزة

جنيف (وكالات)

أوضح مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن استمرار إغلاق المعابر المحيطة بغزة، يعرقل إيصال المساعدات الإنسانية، ويجبر العاملين الإنسانيين على نقل الإمدادات إلى شمال القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، بعد إغلاق معبر زيكيم.

وأشار إلى طول وبُعد هذا المسار الذي يبطئ وصول المساعدات، ويزيد تكلفتها في ظل نقص الوقود وتضرر الطرق داخل غزة.

وفي الضفة الغربية، وثّقت الأمم المتحدة مقتل أربعة فلسطينيين في هجمات نفّذها مستوطنون خلال عطلة نهاية الأسبوع، داعية إلى حماية المدنيين، وضمان حرية حركة المساعدات والإمدادات الطبيّة.