إصابات في صفوف الأسرى الفلسطينيين

القدس (الاتحاد)

تعرّض الأسرى الفلسطينيون في كافة سجون الاحتلال الإسرائيلي لحملة قمع واسعة الأسبوع الماضي، وفق ما أفاد به مكتب إعلام الأسرى، مما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح.

وأكد مكتب إعلام الأسرى تعرض كافة أقسام الأسرى في سجون الاحتلال لاقتحام وقمع واسعين في توقيت متزامن يوم الخميس الماضي، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت العنف الشديد وقنابل الصوت وغاز الفلفل والهراوات ضد الأسرى العُزّل خلال الاقتحام.

وذكر المكتب أن عدداً من الأسرى أصيبوا بجروح متفاوتة ونُقلوا إلى المستشفى جراء الاعتداء، معتبراً أن تزامن الاقتحامات دليل على أن الاستهداف جاء بقرار متعمّد للتنكيل بالأسرى في شهر رمضان.