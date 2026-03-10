الأربعاء 11 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إصابات في صفوف الأسرى الفلسطينيين

جنود إسرائيليون يعتقلون فلسطينياً خلال مداهمة في الضفة الغربية - أرشيفية
11 مارس 2026 03:13

القدس (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
واشنطن تعلن بدء مرحلة جديدة من عملياتها العسكرية ضد إيران
الجيش الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى

تعرّض الأسرى الفلسطينيون في كافة سجون الاحتلال الإسرائيلي لحملة قمع واسعة الأسبوع الماضي، وفق ما أفاد به مكتب إعلام الأسرى، مما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح. 
وأكد مكتب إعلام الأسرى تعرض كافة أقسام الأسرى في سجون الاحتلال لاقتحام وقمع واسعين في توقيت متزامن يوم الخميس الماضي، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت العنف الشديد وقنابل الصوت وغاز الفلفل والهراوات ضد الأسرى العُزّل خلال الاقتحام.
وذكر المكتب أن عدداً من الأسرى أصيبوا بجروح متفاوتة ونُقلوا إلى المستشفى جراء الاعتداء، معتبراً أن تزامن الاقتحامات دليل على أن الاستهداف جاء بقرار متعمّد للتنكيل بالأسرى في شهر رمضان.

