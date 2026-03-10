الأربعاء 11 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

رئيس الوزراء القطري يبحث هاتفياً مع مسؤولين دوليين تطورات التصعيد العسكري في المنطقة

11 مارس 2026 00:15

بحث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية في دولة قطر مع عدد من المسؤولين الدوليين تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليمياً ودوليا، وسبل حل الخلافات كافة بالوسائل السلمية.
وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن ذلك جاء خلال اتصالات هاتفية تلقاها رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية من كل من أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية، ووانغ يي، وزير الخارجية بجمهورية الصين الشعبية، وكايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية.

واشنطن تعلن بدء مرحلة جديدة من عملياتها العسكرية ضد إيران
إيران تواصل اعتداءاتها السافرة ضد دول المنطقة

وجدد رئيس الوزراء القطري، خلال الاتصالات، إدانة الهجمات الإيرانية على الأراضي القطرية، وأنه لا يمكن قبولها تحت أي مبرر أو ذريعة، مشيراً إلى أن دولة قطر حرصت على الدوام على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، وسعت إلى تيسير الحوار بين الجانب الإيراني والمجتمع الدولي.

المصدر: وام
التصعيد العسكري
محمد بن عبد الرحمن بن جاسم
الاتحاد الأوروبي
كايا كالاس
إيران
رئيس الوزراء القطري
قطر
اتصال هاتفي
الصين
المفوضية الأوروبية
إيطاليا
