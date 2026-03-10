رئيس الوزراء القطري يبحث هاتفياً مع مسؤولين دوليين تطورات التصعيد العسكري في المنطقة

بحث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية في دولة قطر مع عدد من المسؤولين الدوليين تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليمياً ودوليا، وسبل حل الخلافات كافة بالوسائل السلمية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن ذلك جاء خلال اتصالات هاتفية تلقاها رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية من كل من أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية، ووانغ يي، وزير الخارجية بجمهورية الصين الشعبية، وكايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية.

وجدد رئيس الوزراء القطري، خلال الاتصالات، إدانة الهجمات الإيرانية على الأراضي القطرية، وأنه لا يمكن قبولها تحت أي مبرر أو ذريعة، مشيراً إلى أن دولة قطر حرصت على الدوام على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، وسعت إلى تيسير الحوار بين الجانب الإيراني والمجتمع الدولي.