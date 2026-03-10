ويتكوف: إيران لا ترغب في التوصل لحل دبلوماسي

واشنطن (الاتحاد، وكالات)

قال المبعوث الأميركي الخاص للسلام في الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أمس، إن الأدلة المتاحة تشير إلى عدم رغبة إيران في التوصل لحل دبلوماسي بشأن برنامجها النووي، مؤكداً في الوقت ذاته انفتاح الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الحوار مع طهران.

جاء ذلك، في مقابلة أجراها ويتكوف مع شبكة «سي ان بي سي» الإخبارية الأميركية، معرباً عن اعتقاده بأن «الإيرانيين يتخذون قرارات خاطئة للغاية الآن إذا كانوا يتوقعون النجاح في مواجهة ترامب».

وأضاف: «أعتقد أن الرئيس ترامب دائماً على استعداد للحوار، لكن السؤال هو ما إذا كان ذلك سيثمر أم لا».

وأشار إلى أن «برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم بقي سليماً بعد عملية (مطرقة منتصف الليل) التي شنتها الولايات المتحدة على إيران في يونيو الماضي واستهدفت فيها ثلاثة مواقع إيرانية نووية».

وأكد «أن البرنامج النووي بقي سليماً، لكنهم لم يكونوا ليسلموه لنا دبلوماسياً، وفي تلك اللحظة أدركنا أنهم لا ينوون إبرام أي صفقة معنا».

ولفت إلى أن «الإيرانيين كان لديهم 460 كيلوغراماً من مادة مخصبة بنسبة 60%»، مشيراً إلى أنه لم يكن يوجد مبرر لهذه النسبة، إلا إذا كانوا يسعون لصنع سلاح نووي.