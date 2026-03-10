إيران تواصل اعتداءاتها السافرة ضد دول المنطقة

عواصم (الاتحاد)

تواصل إيران الاعتداءات السافرة ضد دول المنطقة، عبر إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة ضد أهداف مدنية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس»، عن اللواء الركن تركي المالكي، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، قوله إنه تم اعتراض وتدمير مسيّرة شرق محافظة الخرج.

كما أعلن المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودي عن سقوط مسيّرة على أحد المواقع السكنية بمحافظة الزلفي، نتجت عنه أضرار مادية محدودة، دون تسجيل إصابات.

وعقد مجلس الوزراء السعودي، أمس، جلسة عبر الاتصال المرئي، برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأدان بشدة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المملكة، ودول مجلس التعاون، وعلى عدد من الدول العربية والإسلامية.

كما أدان المجلس، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس»، الإصرار على تهديد الأمن والاستقرار والانتهاك السافر للمواثيق الدولية والقانون الدولي، بمهاجمة الأعيان المدنية والمطارات والمنشآت النفطية.

بدورها، أعلنت مملكة البحرين أن منظومات دفاعها الجوي تمكنت منذ بدء الاعتداءات الإيرانية من اعتراض وتدمير 105 صواريخ و176 طائرة مسيرة.

ونسبت وكالة أنباء البحرين «بنا» إلى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان لها، أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الاعتداءات الآثمة العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.

وفي قطر، نجحت القوات المسلحة في التصدي لاعتداء بـ 5 صواريخ باليستية أطلقت من إيران، وذلك دون تسجيل أي خسائر.

وأكدت وزارة الدفاع القطرية، في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، إحباط الاعتداء بالكامل واعتراض جميع الصواريخ الموجهة بنجاح.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، أمس، إن قطر تتلقى في الوقت الحالي اعتداءات يومية من إيران؛ لذا لا يمكن الحديث عن محادثات مع إيران، بل يجب وقف الاعتداءات أولاً.

وأضاف المتحدث في تصريحات صحفية، أن «الاتصالات مستمرة مع جميع الأطراف لضمان وجود مخرج من هذا النزاع»، لافتاً إلى أن «إيران تواصل مهاجمة البنية التحتية المدنية لدينا».

واعتبر المتحدث أن «الاعتداءات على منشآت الطاقة سابقة خطيرة ستتسبب في خسائر اقتصادية في المنطقة وتداعيات عالمية».

وفي الكويت، أعلنت وزارة الدفاع، أمس، اعتراض صاروخين باليستيين و6 طائرات مسيرة اخترقت أجواء البلاد خلال آخر 24 ساعة.

وقالت الوزارة في إيجازها الإعلامي: «تم رصد عدد 2 صاروخ باليستي اخترقا أجواء البلاد، وقد تم اعتراضهما وتدميرهما». وأضافت: «تدمير 6 طائرات درون بعد رصدها في جنوب البلاد».

من جانبه، قالت وزارة الداخلية في إيجاز إعلامي نشرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، إن «الأجهزة الأمنية تتابع التطورات على مدار الساعة والأوضاع داخل البلاد تحت السيطرة مع استمرار رفع مستوى الجاهزية».