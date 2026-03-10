الأربعاء 11 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إيران تواصل اعتداءاتها السافرة ضد دول المنطقة

منظر عام لمدينة الدوحة من البحر (أ ف ب)
11 مارس 2026 03:15

عواصم (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
واشنطن تعلن بدء مرحلة جديدة من عملياتها العسكرية ضد إيران
العراق يمدد إغلاق مجاله الجوي

تواصل إيران الاعتداءات السافرة ضد دول المنطقة، عبر إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة ضد أهداف مدنية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس»، عن اللواء الركن تركي المالكي، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، قوله إنه تم اعتراض وتدمير مسيّرة شرق محافظة الخرج.
كما أعلن المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودي عن سقوط مسيّرة على أحد المواقع السكنية بمحافظة الزلفي، نتجت عنه أضرار مادية محدودة، دون تسجيل إصابات.
وعقد مجلس الوزراء السعودي، أمس، جلسة عبر الاتصال المرئي، برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأدان بشدة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المملكة، ودول مجلس التعاون، وعلى عدد من الدول العربية والإسلامية.
كما أدان المجلس، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس»، الإصرار على تهديد الأمن والاستقرار والانتهاك السافر للمواثيق الدولية والقانون الدولي، بمهاجمة الأعيان المدنية والمطارات والمنشآت النفطية.
بدورها، أعلنت مملكة البحرين أن منظومات دفاعها الجوي تمكنت منذ بدء الاعتداءات الإيرانية من اعتراض وتدمير 105 صواريخ و176 طائرة مسيرة.
ونسبت وكالة أنباء البحرين «بنا» إلى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان لها، أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الاعتداءات الآثمة العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.
وفي قطر، نجحت القوات المسلحة في التصدي لاعتداء بـ 5 صواريخ باليستية أطلقت من إيران، وذلك دون تسجيل أي خسائر.
 وأكدت وزارة الدفاع القطرية، في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، إحباط الاعتداء بالكامل واعتراض جميع الصواريخ الموجهة بنجاح.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، أمس، إن قطر تتلقى في الوقت الحالي اعتداءات يومية من إيران؛ لذا لا يمكن الحديث عن محادثات مع إيران، بل يجب وقف الاعتداءات أولاً.
وأضاف المتحدث في تصريحات صحفية، أن «الاتصالات مستمرة مع جميع الأطراف لضمان وجود مخرج من هذا النزاع»، لافتاً إلى أن «إيران تواصل مهاجمة البنية التحتية المدنية لدينا».
واعتبر المتحدث أن «الاعتداءات على منشآت الطاقة سابقة خطيرة ستتسبب في خسائر اقتصادية في المنطقة وتداعيات عالمية».
وفي الكويت، أعلنت وزارة الدفاع، أمس، اعتراض صاروخين باليستيين و6 طائرات مسيرة اخترقت أجواء البلاد خلال آخر 24 ساعة.
وقالت الوزارة في إيجازها الإعلامي: «تم رصد عدد 2 صاروخ باليستي اخترقا أجواء البلاد، وقد تم اعتراضهما وتدميرهما». وأضافت: «تدمير 6 طائرات درون بعد رصدها في جنوب البلاد».
من جانبه، قالت وزارة الداخلية في إيجاز إعلامي نشرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، إن «الأجهزة الأمنية تتابع التطورات على مدار الساعة والأوضاع داخل البلاد تحت السيطرة مع استمرار رفع مستوى الجاهزية».

إيران
الاعتداء الإيراني
البحرين
قطر
الكويت
صواريخ باليستية
الصواريخ الباليستية
الصواريخ الباليستية الإيرانية
الطائرات المسيرة
السعودية
الدفاع المدني السعودي
وزارة الدفاع السعودية
مجلس الوزراء السعودي
قوة دفاع البحرين
وزارة الدفاع القطرية
وزارة الدفاع الكويتية
آخر الأخبار
حريق مشتعل في شارع رئيسي بطهران جراء قصف أميركي وإسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن تعلن بدء مرحلة جديدة من عملياتها العسكرية ضد إيران
اليوم 03:15
منظر عام لمدينة الدوحة من البحر (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إيران تواصل اعتداءاتها السافرة ضد دول المنطقة
اليوم 03:15
منظر جوي لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى
اليوم 03:14
سودانيون ينظرون إلى أعمدة الدخان المتصاعدة جراء المعارك في أم درمان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
واشنطن تتوعد بفرض عقوبات على المتعاملين مع «إخوان» السودان
اليوم 03:14
مدعٍ عام يعمل في موقع غارة جوية روسية على أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
زيلينسكي يعلن تأجيل جولة محادثات مع أميركا وروسيا
اليوم 03:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©