الأخبار العالمية

رئيس الوزراء القطري يستعرض هاتفياً مع وزير العلاقات الدولية بجنوب أفريقيا التصعيد العسكري بالمنطقة

رئيس الوزراء القطري يستعرض هاتفياً مع وزير العلاقات الدولية بجنوب أفريقيا التصعيد العسكري بالمنطقة
11 مارس 2026 17:16

استعرض معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي اليوم، مع رونالد لامولا وزير العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب أفريقيا، تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً، وسُبل حلّ كافة الخلافات بالوسائل السلمية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، جدّد خلال الاتصال، إدانة الهجمات الإيرانية على الأراضي القطرية، وأنه لا يمكن قبولها تحت أي مبرر أو ذريعة، مشيراً في هذا السياق إلى أن دولة قطر حرصت على الدوام على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، وسعت إلى تيسير الحوار بين الجانب الإيراني والمجتمع الدولي.

وحذّر معاليه من مغبة الاستهداف غير المسؤول للبنية التحتية الحيوية، خاصة المرتبطة بالمياه والغذاء ومنشآت الطاقة، مشدداً على أنّها تمثّل سوابق خطيرة ستعرّض شعوب المنطقة لأخطار متعددة، كما أكد ضرورة الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة، والعمل على احتواء الأزمة بما يحفظ أمن المنطقة.

من جانبه، دعا سعادة وزير العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب أفريقيا إلى خفض التصعيد، وتحكيم صوت العقل، والعودة للمفاوضات والوسائل الدبلوماسية لتجنب المزيد من الفوضى.

 

المصدر: وام
