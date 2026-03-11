الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مباحثات خليجية مع «اليونسكو» حول تداعيات الاعتداءات الإيرانية على التعليم والثقافة

مباحثات خليجية مع «اليونسكو» حول تداعيات الاعتداءات الإيرانية على التعليم والثقافة
12 مارس 2026 03:51

باريس (وكالات)

ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريباً
اعتداء إيراني غاشم يستهدف خزانات الوقود في ميناء صلالة

بحث المندوبون الدائمون لدول مجلس التعاون لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، مع المدير العام للمنظمة الدكتور خالد العناني تداعيات الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول المجلس ضمن مجالات اختصاص المنظمة، واستعرضوا انعكاسات هذه الاعتداءات على قطاعات التعليم والثقافة والإعلام والعلوم.
وذكرت وكالة أنباء البحرين أن ذلك جاء خلال لقاء عقده الجانبان في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية في إطار رئاسة في البحرين للدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمجموعة العربية وذلك برئاسة سفير البحرين عصام الجاسم. وشدد سفير البحرين - رئيس المجموعة الخليجية والعربية - على أن الاعتداءات الإيرانية السافرة المتكررة والعشوائية على الأعيان المدنية والمناطق السكنية والمنشآت الحيوية تعد انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول ولأحكام القانون الدولي وتصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويهدد جهود صون التراث الثقافي والإنساني.
وأكد السفراء الخليجيون حرص دول المجلس على تعزيز الشراكة والتعاون مع «اليونسكو» مشددين على أهمية قيام المنظمة بدورها في إطار ولايتها واختصاصاتها، ولاسيما في ظل تصاعد الاعتداءات الإيرانية الآثمة في المنطقة، بما يسهم في حماية قطاعات التعليم والثقافة والإعلام والعلوم وصون التراث الثقافي والإنساني.

خالد العناني
اليونسكو
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة
مجلس التعاون الخليجي
دول مجلس التعاون الخليجي
الاعتداء الإيراني
إيران
