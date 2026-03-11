اعتداء إيراني غاشم يستهدف خزانات الوقود في ميناء صلالة

عواصم (الاتحاد)

أعلنت سلطنة عُمان، أمس، إسقاط طائرات مسيرة عدة فيما أصابت طائرات مسيرة أخرى خزانات الوقود في ميناء صلالة من دون تسجيل أية خسائر بشرية.

ونقلت وكالة الأنباء العُمانية عن مصدر أمني عُماني قوله، إن «الأجهزة المختصة تعمل على بذل كافة جهود الرصد والتصدي لهذه الاستهدافات الغاشمة حفاظاً على أمن الوطن والمواطنين والمقيمين».

وكانت سلطنة عُمان أعلنت في وقت سابق أمس، إسقاط طائرة مسيرة وسقوط أخرى في البحر شمال الدقم من دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية.

وقالت وكالة الأنباء العُمانية، إن «سلطنة عُمان تؤكد استنكارها وإدانتها لعمليات الاستهداف المستمرة، وأنّها تتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن البلاد وسلامة القاطنين عليها».

وأكد السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مواقف بلاده وعدم رضا سلطنة عُمان واستنكارها الاستهدافات المستمرة التي تطال أراضيها، مشدداً على اتخاذها الإجراءات اللازمة كافة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

بدوره، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أمس، عن إدانته بأشد العبارات واستنكاره الشديد للاستهداف الإيراني الغاشم لخزانات وقود في ميناء صلالة.

وشدد البديوي في بيان على تضامن مجلس التعاون الكامل مع سلطنة عُمان في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وجدد موقف دول المجلس الثابت في رفض وإدانة جميع الأعمال العدائية التي تمس أمن دول مجلس التعاون أو تستهدف منشآتها الحيوية وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

أمنياً، أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن اعتراض وتدمير 4 مسيّرات.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن المُتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء الركن تركي المالكي قوله، إنه تم اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في المنطقة الشرقية.

كما أعلنت وزارة الدفاع القطرية، أمس، عن تصدي القوات المسلحة القطرية لاعتداء صاروخي استهدفت دولة قطر، وذلك وفق بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

وأعلنت الكويت أن قواتها المسلحة تصدت خلال الـ 24 ساعة الماضية لموجة من الأهداف الجوية المعادية التي اخترقت أجواء البلاد، إذ رصدت منظومات الدفاع الجوي 8 طائرات مسيرة معادية وتم التعامل مع 7 منها وتدميرها فيما سقطت طائرة مسيرة واحدة خارج منطقة التهديد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان، قوله خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة، إن قوة الواجب من الحرس الوطني قامت برصد وإسقاط 8 طائرات «درون» جنوب البلاد في إطار التكامل والتنسيق بين الجهات العسكرية في البلاد.

وأشار إلى أن مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية قامت بالتعامل والتخلص من عدد 172 بلاغاً منذ بداية العمليات.

وفي السياق، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين، مستمرة في مواجهة موجات تتابعية من الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة، حيث تم منذ بدء الاعتداء الغاشم اعتراض وتدمير 106صواريخ و177 طائرة مسيرة، استهدفت المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية «بنا» عن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تأكيدها أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.