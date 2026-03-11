مصر تحذِّر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية في المنطقة

القاهرة (الاتحاد)

حذَّر وزير الخارجية والتعاون الدولي المصري الدكتور بدر عبد العاطي، أمس، من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية بالمنطقة، مما يضع أمنها واستقرارها أمام تحديات جسيمة.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن ذلك جاء في اتصالات هاتفية أجراها عبد العاطي مع وزراء خارجية عرب وأجانب.

وأوضح البيان أن عبد العاطي أكد في اتصالاته، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار والدبلوماسية لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع، مجدداً التأكيد على ضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة والحوار للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

ودان عبد العاطي الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة، وأنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات، محذراً من التداعيات الكارثية والخطيرة لاستمرار دائرة العنف واتساع نطاق الصراع، بما يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين. وشدد على أهمية تكثيف التنسيق الإقليمي والدولي للحفاظ على استقرار المنطقة، وحماية أمن الملاحة الدولية.