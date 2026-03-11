قتلى ومصابون بهجومين منفصلين في أوكرانيا وروسيا

كييف (وكالات)

لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم، أمس، في هجوم روسي بطائرات مسيّرة على مدينة خاركيف الأوكرانية، فيما هاجمت كييف أراضي تسيطر موسكو عليها، بحسب ما أعلنت سلطات البلدين.

وفي خاركيف بشرق البلاد «قتل شخصان في الهجوم الروسي على أوكرانيا، وفق ما ذكر رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية، أوليه سينيغوبوف، على تلغرام».

وأشار سينيغوبوف إلى أن مبنى تابعاً لإحدى الشركات اشتعلت فيه النيران، مضيفاً أن ثلاث نساء وأربعة رجال أُصيبوا بجروح في هذه المدينة الجامعية والصناعية القريبة من الحدود مع روسيا.

وأوضح أنه «وفقاً للمعلومات الأولية، يعاني جميعهم من إصابات ناجمة عن الانفجار، بدرجات متفاوتة من الخطورة».

أما في الأراضي الخاضعة لسيطرة روسيا في منطقة زابوريجيا في جنوب البلاد، فقد أصابت طائرة مسيّرة أوكرانية سيارة قرب مدينة فاسيليفكا، ما أسفر عن مقتل رجلين، بحسب ما أفاد المسؤول المحلي المعين من موسكو، يفغيني باليتسكي، على تلغرام. ونشر باليتسكي صورة تظهر مركبة مدمرة.

والثلاثاء، قُتل ما لا يقل عن ستة أشخاص وأصيب نحو 42 آخرين في ضربة أوكرانية على منطقة بريانسك الروسية الحدودية، وفقاً للسلطات المحلية.

وقال مساعد وزير الصحة الروسي، أليكسي كوزنيتسوف، في تصريحات صحفية أمس: «تقوم فرق طب الكوارث حالياً بإجلاء 9 أشخاص في حالة خطيرة وشديدة الخطورة، أصيبوا في الهجوم الصاروخي الذي شنه مسلحون أوكرانيون على بريانسك، لتلقي العلاج في المراكز الطبية والمستشفيات الفيدرالية في موسكو».

وأضاف المسؤول أن 20 مصاباً آخرين، بينهم طفل، يتلقون العلاج في بريانسك، ويقيم الأطباء حالة ثلاثة بالغين بأنها خطيرة، مؤكداً أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وكان حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، أعلن الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية شنت هجوماً صاروخياً على مدينة بريانسك، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 37 آخرين. وأمس أفاد بوغوماز بأن حصيلة مصابي الهجوم الصاروخي ارتفعت إلى 42 شخصاً، نقل 29 منهم إلى المستشفيات. وكشف الحاكم أن الضربة الأوكرانية نفذت باستخدام 7 صواريخ، مضيفاً أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق الناجم عن الهجوم. وأعلنت السلطات أمس الأربعاء 11 مارس يوم حداد في مقاطعة بريانسك. وفي أعقاب الهجوم الصاروخي الأوكراني على مصنع روسي، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن نزع سلاح كييف والقضاء على احتمالية شن مثل هذه الهجمات من أهداف روسيا.