مصدر دبلوماسي لـ«الاتحاد»: جمود في مفاوضات المرحلة الثانية لخطة غزة

حسن الورفلي (القاهرة)

أكد مصدر دبلوماسي عربي تجميد العمل بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع عدم تفعيل المرحلة الثانية من الخطة، مشيراً إلى إجراء الوسطاء في مصر وقطر اتصالات مكثفة مع الوسيط الأميركي خلال الساعات الماضية للتأكيد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار مع استمرار إسرائيل في القصف الجوي والمدفعي على القطاع.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن الوسطاء يريدون تحييد غزة عن الصراع العسكري الراهن في المنطقة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة نقلت رسائل للوسطاء بتمسكها بتطبيق المرحلة الثانية دون أي تأخير.

وأشار المصدر إلى أن المحادثات الرامية إلى المضي قدماً في خطة الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب في غزة معلقة منذ نحو أسبوعين، وتهدد بتعطيل تنفيذ مبادرة ترامب السلام، بعد أقل من شهر من حصوله على تعهدات بمليارات الدولارات لإعادة إعمار غزة.

بدوره، نفى مسؤول في البيت الأبيض أي توقف لمحادثات المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار، مضيفاً: «المناقشات حول نزع السلاح مستمرة، ويتفق جميع الوسطاء على أن هذه خطوة حاسمة لتمكين إعادة إعمار غزة»، بحسب ما نقلته «رويترز».