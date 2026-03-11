غارات إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية

بيروت (وكالات)

استهدفت ضربة إسرائيلية مبنى في قلب بيروت، أمس، في ثاني استهداف لمنطقة تقع في وسط العاصمة اللبنانية منذ بدء الحرب قبل عشرة أيام، بينما تجددت الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية.

وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل رداً على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي في أول أيام الضربات الأميركية الإسرائيلية.

وتردّ إسرائيل منذ ذلك الحين بشنّ غارات واسعة النطاق على لبنان، وتتوغل قواتها في جنوبه.

وأدت الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى مقتل 634 شخصاً خلال عشرة أيام، وفق حصيلة جديدة أعلنها وزير الصحة ركان ناصر الدين أمس.

وقال ناصر الدين: «عدد القتلى إلى الآن بلغ 634، منهم 91 طفلاً و47 سيدة»، فضلاً عن إصابة أكثر من 1500 آخرين. وارتفع عدد النازحين المسجلين رسمياً جراء الحرب إلى 816 ألفاً، «بينهم 126 ألفاً في مراكز الإيواء»، وفق ما أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في مؤتمر صحافي مشترك مع ناصر الدين. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية بأن إسرائيل استهدفت شقة في منطقة عائشة بكار، وهو حي مكتظ بالسكان يقع على مقربة من دار الفتوى في لبنان. وأسفرت الغارة عن إصابة أربعة أشخاص بجروح، وفقاً لوزارة الصحة.

وتعدّ هذه الغارة الثانية خلال أقل من أسبوع على وسط العاصمة اللبنانية التي طالتها كذلك ضربات خلال الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل في العام 2024. واستهدف الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي فندقاً في وسط بيروت، ما أسفر عن مقتل أربعة دبلوماسيين إيرانيين بحسب بعثة طهران الدائمة لدى الأمم المتحدة. وتجددت الغارات الإسرائيلية، أمس، على ضاحية بيروت الجنوبية، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية، بعدما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذار إخلاء جديداً لسكان حيين في المنطقة تمهيداً لشنّ غارات. وأوردت الوكالة: «استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية»، تلا ذلك غارتان بعد دقائق. وظهرت سحب دخان سوداء تتصاعد من ثلاثة مواقع فوق الضاحية الجنوبية لبيروت بعد الغارات. وبعد غارات استهدفت الضاحية الجنوبية أيضاً خلال الليل، أظهرت صور دماراً كبيراً في أحد المباني وأضراراً كبيرة في المباني المجاورة، وبقيت ألسنة اللهب وسحب الدخان تتصاعد من مبنى سُوي بالأرض.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، أن غارات متتالية شنتها إسرائيل على بلدة قانا الجنوبية في قضاء صور أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين، بينما قتل 7 أشخاص في غارة على بلدة الشهابية في منطقة صور.

وفي بلدة حناوية في قضاء صور أيضاً، أفادت الوزارة بمقتل ثلاثة أشخاص، بينهم مسعف. وقتل مسعف في الصليب الأحمر اللبناني متأثراً بجروح جراء استهداف إسرائيل سيارة الإسعاف، حسبما أفادت وزارة الصحة.