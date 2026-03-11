رومانيا تسمح لطائرات أميركية بالتزود بالوقود لـ«أغراض دفاعية»

بوخارست (وكالات)

قال الرئيس الروماني نيكوسور دان، أمس، إن بلاده ستستضيف طائرات أميركية للتزود بالوقود ومعدات مراقبة وأنظمة اتصالات ​عبر الأقمار الصناعية لدعم العمليات في طهران، مؤكداً أن هذه المعدات دفاعية ولا تحمل أي ذخائر.

واجتمع دان في وقت سابق مع مجلس الدفاع الأعلى في ⁠رومانيا، والذي وافق على الطلب الأميركي.

وصوَّت البرلمان بالموافقة على ​الإجراء أيضاً.

وتستضيف رومانيا، الحليف القوي ⁠للولايات ​المتحدة، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، منظومة «إيجيس آشور» الأميركية للدفاع ضد الصواريخ الباليستية، والتي نشرت قبل 10 سنوات في بلدة ديفيسيلو لمواجهة التهديدات المحتملة لأعضاء حلف شمال الأطلسي. وقال دان: «نتحدث عن طائرات تزود بالوقود وبعض معدات المراقبة وبعض معدات الاتصال عبر الأقمار الصناعية، وذلك بالتنسيق مع منظومة ديفيسيلو الدفاعية».

وأضاف: «هذه المعدات ​دفاعية، ولا تحمل ذخائر، وبموافقة البرلمان، سيتم نشرها في رومانيا في إطار الشراكة الأميركية الرومانية». وسحبت الولايات ​المتحدة نحو ألف جندي من ⁠قاعدة جوية في رومانيا العام الماضي، في إطار تركيزها على حدودها ومنطقة المحيطين الهندي والهادي. ولا يزال يوجد ألف جندي أميركي آخر ⁠في رومانيا. ويبلغ قوام الوجود الدائم لقوات حلف شمال ​الأطلسي «الناتو» في رومانيا حوالي 3500 جندي، بينهم جنود أميركيون.